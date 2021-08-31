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Amcaoğlu: “Üç gemi hazır bekletiliyor”

Suriye’den sızan petrol hakkında BRT’ye açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Karpaz’da üç geminin hazır bekletildiği ve Türkiye’den 4 kişilik ekibin bu sabah adaya geldiğini belirtti.

31 Ağustos 2021 Salı 11:16
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Amcaoğlu: “Üç gemi hazır bekletiliyor”

Suriye’den sızan petrol hakkında BRT’ye açıklamalarda bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Karpaz’da üç geminin hazır bekletildiği ve Türkiye’den 4 kişilik ekibin bu sabah adaya geldiğini belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, ülkedeki çeşitli sağlık örgütleri ile toplantı halinde olacaklarını kaydetti.

Sabah 4 kişilik bir ekibin ülkeye geldiğini aktaran Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile toplantı halinde olduklarını söyledi. Çalışmaların devam ettiğinden de bahseden Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu, Karpaz bölgesinde 3 geminin de teyakkuz halinde beklediğini ve dün akşamdan itibaren koordineli çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Amcaoğlu, güney ile istişarelerin ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığını anlattı.

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