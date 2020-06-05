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Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”

8 Haziran ile 1 Temmuz arasından KKTC'ye gelecek olan vatandaş olmayanlar 14 gün karantinaya tabii tutulacak

05 Haziran 2020 Cuma 16:25
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Amcaoğlu: “Üniversite öğrencilerinden karantina ücreti alınmayacak”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim görenlerin 8 Haziran’dan itibaren  ülkeye gelişlerinde karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp KKTC’de ikamet  edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Amcaoğlu, öğrenim  gören üniversite öğrencilerinin, karantina ücretine tabi tutulmayacaklarını vurguladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, 29 Mayıs tarihinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ülkeye 8 Haziran’dan sonra gelecek olan yabancı uyruklularla ilgili yaptığı açıklamanın uygulanma şekliyle ilgili ek bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu kaydetti.

Gelecek olanların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve/veya yanlış anlaşılmaların önüne geçerek, misafirlerin belirtilen şartları değerlendirerek yola çıkmaları gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp burada ikamet edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Amcaoğlu, bu süreç içerisinde ülkeye gelecek olan, “KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin”, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçireceğinin  altını çizdi.

Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın belirtilen hesap numaralarına yatırılması,  dekontunun  ise KKTC temsilciklerine ibraz edilmesi gerekiyor.

Karantina ücreti yatırılacak hesap numaraları şöyle:

“TL Hesap No: 40298710-5001; İban: TR290001000860402987105001, USD Hesap No:40298710-5003; USD Hesap No: 40300032-5001 Uban: TR470001000860403000325001; Euro Hesap No: 40298710-5002 Uban:TR020001000860402987105002; GBP Hesap No: 40298710-5004 Uban: TR450001000860402987105004.”
(HUR/YIL)

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mehmet 2020-06-05 17:33:06

karantinamız fix menü dür. her şey dahil. sınırsız alkol ve meşrubat. 14 gece 14 gün. deniz kum güneş. mükemmel. bu arada her odada kumar makinası fiyata dahil.

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mehmet 2020-06-05 17:29:49

karantina için enayi aranıyor. yani kısaca gelmeyin. nasıl olsa türkiye bize yardım eder. turizm murizm hikaye. haaa bu arada bu yıl Türkiyeden üniversite tercihlerde kktc yok. bunu da es geçmişler.

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