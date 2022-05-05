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Amcaoğlu: Vergide tekerrür, yasalara karşı suç işlemektir

Elektrik faturalarında tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili sözler sarf eden Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:56
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Amcaoğlu: Vergide tekerrür, yasalara karşı suç işlemektir

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Maliye Bakanlığı görevine başladığının 6’ncı günü olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyledi.

FATURALARDAKİ YAKIT DEĞİŞİM BEDELİ… “BU, YASALARA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTİR”

Tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili sözler sarf eden Amcaoğlu, vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti.

22 Şubat tarihinde geçirilen nizamname ile birlikte iki ayda bir tarife belirleme şansının sağlandığını söyleyen Amcaoğlu, “Hem alıyorsunuz hem de bir kez daha almakla ilgili yaptığınız sözleşmelerin hilafına aykırı gelecek mevzuatı Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz” dedi.

Amcaoğlu, bir önceki bakan Sunat Atun’un bu öneriyi uzmanların hazırlaması sonucu Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü de ifade etti.

HABER- KAYNAK : Kıbrıs Postası

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