Amcaoğlu: “Yasanın gereğini yerine getirdik, tereddüt yaşamadık”

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“YASANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİK, TEREDDÜT YAŞAMADIK”

Maliye Bakanlığı odasından kaldırılan Atatürk fotoğrafı hakkında konuşan Amcaoğlu, “Yasa gereği bütün makamlarda bulunması gereken Rahmetli Dr. Fazıl Küçük’ün, rahmetli kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugünkü şartlarda seçilmiş cumhurbaşkanı ve başbakanın fotoğraflarının sergileneceği yasayla belirlenmiştir. Yasanın gereğini yerine getirdik. Bizim için Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, seçilmiş cumhurbaşkanı ve başbakanlık makamları kimsenin yorumlayacağı konular değildir. Gereğini yaparken tereddüt yaşamadık” dedi.