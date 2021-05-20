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Amcaoğlu: “Yaz okulları için üst komiteye talepte bulunduk”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu mecliste yaptığı konuşmasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına binaen eğitimde alınan kararları tekrarladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:48
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Amcaoğlu: “Yaz okulları için üst komiteye talepte bulunduk”

Uluslararası sınavların yapılması için istişare edilerek kararların üretildiğini dile getiren Amcaoğlu, yetkili sendika ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili üst kurulun da verdiği kararlar doğrultusunda çalışmaların sonlandırılma noktasına geldi.

Özel okulların, bakanlığın aldığı kararlar dışında hareket etmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Amcaoğlu, tüm okulların akademik takvim içinde hareket edildiğini söyledi.

“YAZ OKULLARI İÇİN ÜST KOMİTEYE TALEPTE BULUNDUK”

Amcaoğlu, yaz okullarında etütlerin açılması için Bulaşıcı Hastalık Üst Komitesi’nin karar üretmesi için taleplerinin yapıldığını söyledi.

Eğitimin ülkede hangi tarihlerde yapılacağının yasal olarak belirtildiğini kaydeden Amcaoğlu, eğitimde açılan eksikliklerin de giderilmesi yönünde gerekli adımların atılacağını belirtti.

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Milli Eğitim Ve Kültür BakanıOlgun AmcaoğluEğitimBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
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