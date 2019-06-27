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Amcaoğlu, YÖDAK heyetiyle Yüksek Öğretimdeki gelişmeleri görüştü

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile beraberinde Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı’dan oluşan heyeti kabul ederek, yükseköğretimde yaşanan gelişmeleri ele aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:52
Amcaoğlu, YÖDAK heyetiyle Yüksek Öğretimdeki gelişmeleri görüştü

YÖDAK Başkanı Profesör Akile Büke kabulde yaptığı konuşmada  her dönem hükümetlerle işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını bu çerçevede yeni dönemde de ilişkilerin çok iyi şekilde süreceğini umut ettiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yükseköğretimin ülkenin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda atılacak adımların önemine değindi.

Amcaoğlu, YÖDAK’ın sorunlarını, eksikliklerini bildiklerini bunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Amcaoğlu eğitime öne verdiği Maliye Bakanı olarak  attığı ilk imzanın dört milyonluk kitap basımı ile alakalı ihalenin blokesine ilişkin olduğunu ifade etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
AmcaoğluYÖDAK
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