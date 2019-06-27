Amcaoğlu, YÖDAK heyetiyle Yüksek Öğretimdeki gelişmeleri görüştü

YÖDAK Başkanı Profesör Akile Büke kabulde yaptığı konuşmada her dönem hükümetlerle işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını bu çerçevede yeni dönemde de ilişkilerin çok iyi şekilde süreceğini umut ettiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yükseköğretimin ülkenin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda atılacak adımların önemine değindi.

Amcaoğlu, YÖDAK’ın sorunlarını, eksikliklerini bildiklerini bunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Amcaoğlu eğitime öne verdiği Maliye Bakanı olarak attığı ilk imzanın dört milyonluk kitap basımı ile alakalı ihalenin blokesine ilişkin olduğunu ifade etti.

(BRT)