AMCAOĞLU: “YÜKSEK ÖĞRETİMİ AÇMANIN İLK SEBEBİ KALİTEDİR”

ÖZEL HABER

Yüksek öğretimin önünün açılması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, “Akıllı olan herkes bunu zaten biliyor. Yüksek öğretimi açmanın ilk sebebi kalitedir. Tıp okuyan ve diş hekimliği okuyan bir çocuğumuz, uygulamalı derslerini görmezse nasıl mezun olacak. Ben böyle bir bakan olarak anılmak istemiyorum. Hedefimiz, eğitimin devamı ve yüksek öğretimin de yüz yüze şekle dönüşmesidir. Yapılacak olan sınavlar vardır. Hatta uluslararası sınavlar vardır. Bunlar yapılacaktır. Bir değişiklik yoktur. Öğretmen sınavları Ocak ayında yapılacaktı, ancak Kamu Hizmeti Komisyonu’nun talebi doğrultusunda, Bilim Kurulu bir karar üretti ve Nisan ayına ertelendi. Biz gerekli kolaylığı sağlayacağız, çocuklarımızın sınavlara sağlıklı bir şekilde katılabilmesi için” dedi.

Erken seçim tartışmalarını da yorumlayan Amcaoğlu, “2021 yılında seçime gidilmesi, cinayetten başka bir şey değildir. Reel sektöre yapılması gerekenler seçim yasakları ve seçim sonrasında kurulacak olan hükümet beklenirse, çok büyük kayıplar yaratacaktır. İçinden geçmekte olduğumuz bu günlerde, diye düşünüyorum” dedi.