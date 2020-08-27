Amcaoğlu: Yükseköğrenim sektörüne gereken destek verilecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret ederek, çeşitli konular üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın, Amcaoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yüksek öğrenim alanında hükümetin aldığı ve alacağı önlemlerle ilgili istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Bu süreçte sonra kendilerinin de öğrenciler için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Hocanın, hükümetin de ülke açısından pandemi sürecinde elinden geleni yaparak büyük bir başarı gösterdiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da ziyarette yaptığı açıklamada, pandemi sürecine ilişkin alınabilecek tedbirleri görüşmek, ayrıca bu sürece Maliye Bakanlığı’nın en başından beri koyduğu katkının devam edeceğini belirtmek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, bundan sonraki süreçte de ekonominin gereklerinin yerine getirilmesi açısından yüksek öğrenime de gereken desteğin verileceğini vurguladı.

DAÜ’nün gösterdiği yüzde 26 lık artışın önemli bir başarı olduğuna ifade eden Amcaoğlu, bu başarının devamı için özellikle Maliye Bakanlığı’nın ülkeye gelip öğrenim görecek öğrencilerin sağlıklı koşullarda ülkeye gelebilmeleri ve eğitimlerini sağlıklı şekilde alabilmeleri adına Maliye Bakanlığı’nın tüm kaynaklarını bu konuda seferber edeceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, Eğitimde beklenen başarının devamı için burada kesintisiz eğitimin sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaparak, yaklaşık 35 bin öğrencinin ülkeye ulaşabilmesinin öncelikli görevleri arasında olacağını söyledi.

Yüksek öğretimin ülkenin lokomotifi olduğunu ve böyle olmaya da devam edeceğini hatırlatan Amcaoğlu, bunun böyle olması için de gereken desteklerini sürdüreceklerini de ifade etti.