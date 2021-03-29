Amcaoğlu, yüz yüze eğitim konularındaki soruları yanıtladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, panele katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu soruları yanıtladı.

Panelin yaklaşık 170 katılımcı ile iki link üzerinden herkese açık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, panelde, Bakan Amcaoğlu, yüz yüze eğitim, sınavlar, önlem ve tedbirler, aşılama, seyreltilmiş eğitim gibi konulardaki soruları yanıtladı.

Amcaoğlu, 12. sınıfların, 29 Mart tarihi itibarı ile 5 hafta boyunca yüzyüze eğitime başlayacağını belirterek, "Yüzyüze eğitime sadece 12. sınıfların geçme sebebi ise 12. sınıfların üniversite sınavlarının olmasıdır. 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin gireceği ve Anadolu Liseleri sınavlarının eğitim bakanlığına bağlı olması dolayısı ile sınav tarihlerinde oynama yapılabilmesi fakat 12. sınıfların sınav tarihlerinde bir oynama yapılamaması sebebi ile sadece 12. sınıflar açılacaktır" dedi.

12. sınıfların yüzyüze geçme sebeplerinden bir diğerinin ise; 12. sınıf öğrencilerini mezuniyet durumuna getirmek, üniversiteye yerleşirken çok önemli olan okul derecelerinin belirlenmesini sağlamak olduğunu belirten Amcaoğlu, "Yüzyüze eğitim süreci boyunca eğitim seyreltilmiş şekilde devam edecek. Ulaşım hizmetleri yüzyüze dönemde olduğu şekilde hizmet vermeye devam edecek. Meslek liselerinde okuyanların stajları atölyelerde yapılacak ve ölçme değerlendirmeye tabi olacaktır. Öğretmen ve öğrencilere her hafta PCR testi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu öğretmenlerin aşılanmasının söz konusu olmadığını, tüm öğretmenlerin diğer vatandaşlar gibi sıra ile aşılanacağını belirtti. Amcaoğlu okulların tamamen açılması için 45 yaş ve üzerinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Yapılan tablet yardımlarından bahseden Amcaoğlu; ilk ve ortaöğretim öğrencilerine binlerce tablet yardımı yapıldığını, bir miktar yardımın daha yapılacağını belirtirken okul inşaatlarının da hızla devam ettiğini ve projelerde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Olgun Amcaoğlu, kronik hastalığı olan öğrenciler ile ilgili soruya “ileri derecede kronik rahatsızlığı olmayan tüm 12. sınıf öğrencileri okula gidecektir.” Yanıtını verdi.

Amcaoğlu dershanelerin Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alınacağı karar ile açılabileceğini söyledi.

Amcaoğlu 2021-22 öğretim yılının karma eğitime göre hazırlanacağını fakat pandemi koşullarına göre seyreltilmiş de devam edilebileeğini belirten Amcaoğlu, online eğitimin de yasal zemine oturtulacağını söyledi.

Bakan üniversite sınavlarının yapılacağı tarihlerde temaslı olan bir öğrencinin sınava katılması ile ilgili soruya ise o konuda karar verecek mercinin ÖSYM olduğunu belirtti.

Amcaoğlu YKS kontenjanlarının genişlemesinin değerlendirmesinin yapılacağını belitti. Olgun Amcaoğlu Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı ile ilgili soruya ise “Tüzüğe göre ne gerekiyorsa yapılacaktır” şeklinde yanıt verdi.

Bakan üniversitelerin açılması ile ilgili olarak şunları belirtti; "sadece uygulama gerektiren bölümlerin son sınıf öğrencileri okula gidecektir bunun dışında tüm bölümlerde online eğitim devam edecektir" dedi.

Olgun Amcaoğlu öğretmenlik sınavlarının tarihinin henüz net olmadığını bunu Kamu Hizmeti Komisyonunun belirleyeceğini söyledi ve gönlünden geçen tarihin Nisan ayı olduğunu da ekledi.

Bakan, hazırlanacak tüzük ile Ekim – Aralık, Ocak – Mart, Nisan Haziran dönemlerinin ölçme ve değerlendirmelerinin ayrı yapılacağını ve bu değerlendirmeler sonucunda okul derecelerinin belirleneceğini ekledi.