Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot” operasyonu
Güney merkezli uyuşturucu karteline, “Ahtapot”...
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu getirttiler
Kargoyla 3 buçuk kilo uyuşturucu...
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3 yıl hapis
‘Uyuşturucu satma ve ithaline’ 3...
Adam kaçırma , soygun, darp
Adam kaçırma , soygun, darp
Flaş Haber
Çatalköy'de ani ölüm!
Kapat

Amcaoğlu: Yüz yüze eğitime geçmekte ısrarcıyız

Amcaoğlu, okulların yüz yüze eğitime sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek için tüm paydaşlarla toplantılarına devam ettiklerini belirtti.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:47
129 Okunma
Amcaoğlu: Yüz yüze eğitime geçmekte ısrarcıyız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yüz yüze eğitime sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek için tüm paydaşlarla toplantılarına devam ettiklerini belirtti. Amcaoğlu, “Yüz yüze eğitime geçmekte kararlıyız ve ısrarcıyız” dedi.

Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 öğretim yılında okulların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek amacıyla odak grup toplantılarına devam ettiklerini kaydetti. 

“Yüz yüze eğitime geçmekte kararlıyız ve ısrarcıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir yıl daha kaybetmesine göz yumamayız. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz” diyen Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı, KTÖS, KTOEÖS, KTTB, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ve bakanlığa bağlı öğretim müdürlükleri ile dün akşam saatlerine kadar bakanlık toplantı salonunda bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini belirtti.

“GÖRÜŞLER BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NE İLETİLECEK”

Paydaşların görüşlerini dinlediklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında kurulacak koordinasyon mekanizması, yakın temaslı, temaslı veya pozitif vaka durumunda takip edilecek müdahale planı, bölgesel ve okul bazlı tedbirler üzerindeki görüşlerin, yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletilmesi kararlarını aldıklarını bildirdi.

Toplantıya katılan paydaşların, 2021-2022 öğretim yılında okulların kapanmaması veya yine bir kapanma gündeme gelirse okulların en son kapanacak kurumlar olması gerektiğinin altını çizdiğini kaydeden Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Bu hususta birlikte çalışmanın gerekliliğine ve halkın bu noktada bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapılmasına vurgu yaptılar” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söndürme çalışmalarına başladılar
Söndürme çalışmalarına başladılar
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı
KTAMS: “Asgari ücret, açlık sınırının altında”
KTAMS: “Asgari ücret, açlık sınırının altında”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim