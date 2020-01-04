Amcaoğlu:"8 milyon 893 bin 500 TL pazartesi veriliyor"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2019 yılında yolların tamiri ve inşaatı için harcanan parayı rekor olarak tanımladı.

Bakan Amcaoğlu, 2019 yılında sadece 6 ayda yolların tamiri ve inşaatı için 49 milyon harcandığını söyledi

2018’ de yolların tamiri ve inşaatı için 3 milyon harcandığını belirten Amcaoğlu, 2019 yılında yolların tamiri ve inşaatı için 49 milyon harcandığına vurgu yaparak bu rakamı rekor olarak tanımladı.

Amcaoğlu, Lefkoşa-Girne yolu bariyer inşaatı için bloke 8 milyon 893 bin 500 TL'nin pazartesi verileceğine değindi.

Olgun Amcaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

ÇALIŞIYORUZ...

2019 Yılı Hayat pahalılığı % 11.66 yıllık yapılan zam % 8 - 10 arası . 2018 yılı yapılan zam %32 gerçekleşen % 29.96

2018’ de yolların tamiri ve inşaatı için harcanan 3 milyon, 2019 yılı yolların tamiri ve inşaatı için harcanan 49 milyon bu bir rekordur hem de 6 ayda. ( Alsancak -Lapta yolu ilk etap 4.2 km inşaatı başladı 12 milyon)

2020 yılı başlangıç Lefkoşa-Girne yolu bariyer inşaatı için bloke pazartesi veriliyor 8,893,500₺.

Hedef. Mağusa-Lefkoşa ana yolunun bariyer inşaatının tamamlanması ve tüm ana arter yol güzergahlarının aydınlatmasının tekrardan çalışır hale getirilmesi.