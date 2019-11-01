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Amcaoğlu:Devlet bu konuyla ilgili tek bir kuruş ödemedi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün bir gazetenin manşetinde, Ercan Devlet Havaalanı sınırları dâhilinde İstanbul Hava Yolları A.Ş tarafından yapılması öngörülen ‘Uçak Bakım Onarım Hangar Binası’ için devletin zarara uğratıldığı yönünde yer alan haberlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu dile getirerek, “Devlet bu konuyla ilgili tek bir kuruş ödemedi” dedi.

01 Kasım 2019 Cuma 13:43
Amcaoğlu:Devlet bu konuyla ilgili tek bir kuruş ödemedi

İddia edilen rakamların yanlış, konunun ise tek taraflı veya duyum üzerine kaleme alındığını belirten Maliye Bakanı Amcaoğlu, olayın geçmişi ile ilgili ayrıntıları da kamuoyun bilgisine sundu.

Amcaoğlu; “Ercan Devlet Havaalanı’nın işletme haklarının devri sözleşmesi öncesinde, 2012 yılında, İstanbul Hava Yolları A.Ş’nin kullanımında bulunan ancak uzun süreden beridir ‘Uçak Bakım Onarım Hangar Binası’ olarak işletilmediği ve bu hususta teknik bakım lisansının bulunmadığı ve söz konusu yerin atıl vaziyette tutulması nedenleriyle devlet tarafından kira sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edilerek, söz konusu hangar ünitesinin tasarrufunun geri alındığını, bunun üzerine İstanbul Hava Yolları A.Ş’nin aynı yıl içerisinde ara emri almak için dava açtığını, sonrasında T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited ile Ercan Havaalanının işletme haklarının devrine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Ancak yapılan sözleşmeler uyarınca sorundan ari olarak söz konusu hangar binası arazisi işletmeci şirkete teslim edilememiştir.

2015 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında hangar binası yıkımına başlanıldı ve bilahare yıkım işlemleri tamamlanmıştır. Toplam yıkılan 4043 metrekarelik hangar binasına ilişkin olarak Planlama ve İnşaat Dairesi teknik elemanlarınca yapılan değerlendirmede, söz konusu hangar binasının yıpranma payları da düşürüldükten sonra toplam maliyetinin 2 milyon 272 bin 531 TL olarak belirlenmiştir.

Mahkemece bahse konu araziye herhangi bir müdahalede bulunulmasının men edilmesi kararına ilişkin dava süreçlerinde, yıkılan hangar binası ölçülerine uygun devlet tarafından yeni bir uçak bakım onarım hangarı yapılacağı belirtilmiş olması nedeniyle de dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Müsteşarı olarak ben ve yine dönemin Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutcu’nun çalışmaları neticesinde yıkılan hangarın bedeli olan 2 milyon 272 bin TL ödenerek sorun çözülecekti.

Ancak, İstanbul Havayolları A.Ş.’ye kiralanan yeni arazi içerisinde uçak bakım onarım hangar binası tesisine ilişkin idareyi temsilen KKTC Ekonomi Enerji Bakanlığı Müsteşarı Emin Bilgen, Teknik Bakanlığı temsilen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bumin Paşa, kiralayan sıfatıyla KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile yatırımcı İstanbul Havayolları A.Ş. yetkilisinin imzalarının yer aldığı 21 Haziran 2017 tarihli protokole dava süreçlerinde hangar yapımına ilişkin devletçe verilen taahhüt aksettirilmemiştir.

Bunun yerine protokolde inşa alanına bir üst sınırlama getirmeyen asgari 5.000 m2 ‘lik uçak bakım onarım hangar binası inşa edileceği ve belirlenen m2 birim fiyatını dikkate alarak 4.043 m2 lik kısmın prorata usulünde idare tarafından ödeneceği ifadesine yer verilmesi ve protokolde bina yapı özelliklerine yer verilmemesi yıkılan hangar binası güncel maliyetinin üzerinde bir mükellefiyet doğmasına yol açmıştır.

Biz göreve geldikten sonra bu protokolü önümüzde bulduk. İstanbul Hava Yolları A.Ş. bakanlığımızdan 88 milyon 298 bin TL’ye proje yapım ve yönetim işleri bedeli olan 8 milyon 786 bin TL’nin de ilave edilmesi sonrasında prorata usulde hesaplanan 67 milyon TL’lik kısmının ödenmesini talep etti.

Bizde dedik ki, protokol 2017’de dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından imzalandı. Ancak, 2017, 2018 ve 2019 bütçelerinde böyle bir ödenek kalemine yer verilmemiştir. 2019’ da böyle bir ödenek olmadığı için, böyle bir ödeme yapamayacağımızı belirttik. Çünkü bunu usulsüz bir uygulama olması konusunda şüphelerimiz vardı. Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan inceleme yapılmasını talep ettik. Kurulun yaptığı inceleme sonucunda detaylı bir rapor düzenlendi ve bu rapor neticesinde bunun ödenemeyeceğine kanaat getirirdik ve ödemedik.
Anlayacağınız bugün bir gazetede iddia edildiği gibi ‘devletin zarara uğratıldı’ kesinlikle doğru değildir. Devlet bu konuyla ilgili tek bir kuruş ödemedi.”

(BRT/MAIL)

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Olgun Amcaoğlu
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ahmet 2019-11-01 15:23:19

Ödemedik demekle iş bitmiyor maalesef bir şekilde taahhüt var ortada.İnsanları ahmak yerine koymayınız.Tam bir şark kurnazlığı hem eski hem yeni hükümetlerde.Bu işin bir cezası olmalı ve sorumlular hesap vermeli.

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Magusalı 2019-11-01 15:33:37

Eğer bir sahtekarlık varsa yargıya gidilmeli.

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