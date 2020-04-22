Amcaoğlu:Kimsenin sırtına ek yük getirmeden çalışıyoruz

AKSA’nın kira ile ilgili maddesinin elden geçirilmesi ve hatta ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Bakan Amcaoğlu, “bu konuda elimden geleni de yapacağım” dedi.

İşte Bakan Amcaoğlu’nun AKSA sözleşmesi ile ilgili ifadeleri:

“Mücbir sebepler şuanda gündemimizde ise artık 25 Milyon 900 bin Dolarlık kiranın artık ilgili sözleşme kapsamından çıkarılması gerektiğine inananlardanım. Bunu Ekonomi Bakanımıza da söyledim o da bu yönde çalışma yaptığını bizlere aktardı. Halkımızın sırtından 8 kere bize satmış olan AKSA kurumu da bu kira ile ilgili maddeyi sözleşmeden çıkarıp, ülkemizin sırtında kambur gibi duran sıkıntıyı da halletmiş olur diye düşünüyorum. Temennim bu doğrultudadır”….

“EN AZINDAN FERDİ SABİT SOYER KONUŞMASIN”

Eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer’in AKSA ile ilgili o dönemde UBP’nin kendilerine şantaj yaptığı yönündeki iddiasının sorulması üzerine ise Bakan Amcaoğlu şu yanıtı verdi.

“ŞİKAYET EDEREK, BİRİLERİNİ SUÇLAYARAK BU HALKIN SIRTINDAKİ AKSA KAMBURUNU ALAMAZSINIZ”

“Ferdi Sabir Soyer’in bu söylediklerini saygı ile karşılıyorum.Ama en azından Ferdi Sabit Soyer konuşmasın. Bu sözleşmeyi imzalayan Başbakan ve bu sözleşmeyi imzalayan Maliye Bakanı Ahmet Uzun çıksın ve bu konuda neden AKSA ile sözleşmede bu maddeyi oraya koyduklarını konuşsun. Neden 6 aylık süre için konan bu ilgili maddenin hala daha bu ülkenin sırtında kambur gibi durduğunu da çıksınlar lütfen açıklasınlar. En azından birilerini suçlamasınlar. Çünkü gerçekten önemli bir sıkıntıdır. Bu sıkıntıdan birbirlerini suçlayarak değil çare üretilerek çıkılacağı kanaatindeyim. Yoksa günün şartlarına konmuş olan bu ilgili madde o günün şartlarından sonra görevini tamamlamışsa ve 8 kez bu ilgili santrali ülkeye satmış vaziyete kadar getirmişse evet doğrudur o konuda o zaman yapılan yanlış bile olsa o yanlışı hep birlikte Sayın Ferdi Sabit Soyer, Sayın Ahmet Uzun ve bizlerle birlikte çözmenin yollarını aramak zorundayız. Bunu şikayet ederek, birilerini suçlayarak bu halkın sırtındaki kamburu alamazsınız. Evet ben söylüyorum gelin birlikte çalışalım ve bu konudaki adımları birlikte atalım. Bu haksız fiil olarak ortada duran bu maddeyi kaldıralım.Bu kadar net”…

“HEP BANA DER GİBİ BU İŞLER OLMAZ”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, casinolara çalışanlarının sorumluluğunu üstlenerek, devleti de rahatlatarak uzlaşı kültürü ile hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Başbakanın nezdinde Casinolar Birliği ile görüşmeleri olduğunu ve Cuma günü yeniden biraraya geleceklerini söyleyen Bakan Amcaoğlu, “Bizim yapmaya çalıştığımız uzlaşı kültürü ile birlikte sektörlerin pandemik ortamından çıkabilmesinin koşullarını sağlarken devletin de yasalar çerçevesinde alması gerekenin önünü açmaktır. Sadece birilerine elimizi taşın altına sokuyoruz derken o ilgili sektörlerin de elini taşın altına sokmadan bu süreci tamamlayabileceklerini sanmaları önemli bir gaflet ve delalet göstergesidir. Hep bana der gibi bu işler olmaz. Devletin bu dönemde kendisine en ihtiyaçlı olduğu zamanda gerekli hassasiyeti göstermesi ve o iyi niyet ve uzlaşı kültürü ile bu konuyu kavga, gürültü, patırtı ile değil iyi niyet misyonu çerçevesinde çözmesi gerekmektedir. Bizim de misyonumuz budur. Çalışanın sorumluluğunu biraz daha üstlenerek, devleti de rahatlatarak, devletten gelip de iki ayda 13 Milyon TL’lik isdihdam destek fonundan kaynak talep ederek değil” dedi.

“MAYIS AYINDAN SONRA ÜLKEDE HAYAT DEVAM EDECEK”

Maliye Bakanı Amcaoğlu, önümüzdeki süreç için ekonomik alanında hazırlıklar yapıldığını ve Mayıs ayından sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatın devam edeceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Ne ile boğuştuğumuzu bilmeden, ne zaman biteceğini kestiremeden elbette bazı hazırlıklar yapıyoruz. Mayıs ayından sonra da bu ülkede hayat devam edecektir” diye konuştu.

“MAHALLİ GELİRLER YÜZDE 50-55, GÜMRÜK GELİRLERİ YÜZDE 64, AKARYAKIT TALEPLERİ YÜZDE 75 GERİLEDİ”

Bakan Amcaoğlu, Covid-19 gündeme geldikten sonra, 550 milyon TL’Lik mahalli gelirlerin yüzde 50-55 eridiğini kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, “Kovid 19 gündeme geldikten sonra 550 Milyon TL’lik mahalli gelirlerimizde Mart ayına mükabil 145 Milyon TL’ye geriledi. Yaklaşık yüzde 50-55’lik bir erime söz konusu. 1-15 Nisan tarihi arasında gümrük gelirlerimize baktığımızda oranlar yüzde 64 gerilemiş olarak karşımıza geliyor. Bütçemizin içerisinde en büyük gelir kalemlerinden biri olan gümrük gelirleri, katma değer ve fiyat istikrar fonu gelirlerine baktığınızda rakamlar birşeyleri söylüyor” dedi.

Akaryakıtta sadece Euro Dizel’de talepte yüzde 75 gerilemenin söz konusu olduğuna da işaret eden Amcaoğlu, “Bu kadar yüksek gerilemenin olduğu noktada bütçenizin ana kaynağını içselleştiren fiyat istikrar fonu, katma değer vergisi ve gümrük gelirlerinin düşmesi sonucunda mahalli gelirlerinizdeki tahmininizi biz bu ay 120 Milyon TL olarak açıklamıştık. Şuan 150 Milyon TL’yi bulduk ve kendi kendimize 200 Milyon TL’yi geçeceğiz diyoruz. Özellikle kimsenin sırtına ek yük getirmeden, çalışıyoruz ve tasarruf yapıyoruz” dedi.

“KAYIT DIŞILIĞIN KAYIT ALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ TESPİTLER YAPILIYOR”

Bir soru üzerine Amcaoğlu, ektra vergilendirme yöntemi olmayacağını sadece kayıt dışılığın kayıt altına alınmasıyla ilgili tespitler yapıldığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü oturumunda birşeyin gözden kaçırıldığını ve bireysel faydanın konuşulduğunu söyleyen Bakan Amcaoğlu, “ Meclis’te dün toplumsal faydayı konuşmadık. Hastahanenin eksik olduğunu iddia eden milletvekillerimizin bazıları bir önceki dönemde TC’nin buraya inşa edeceği hastaneyi engellediklerini unuttular” diye konuştu.

“KOLAN HASTANESİNDEN ALINAN HİZMETLERİN BEDELİ PROTOKOL TAHTINDA ÖDENMESİ İLE ALAKALI”

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet bedeli karşılığında Kolan Hastanesi, YDÜ Hastanesi ve Kamiloğlu Hastanesi ile yapmış olduğu protokola da değinen Bakan Amcaoğlu, “Birilerinin söyledği gibi 3 Milyon TL’lik bir kiralama hiçbir zaman söz konusu değil. Maliye Bakanlığı’ndan ne de Sağlık Bakanlığı’ndan tek bir kuruş Kolan’a bu noktada ödenmedi. YDÜ, Kolan ve Kamiloğlu Hastanelerine sevklerden yoğun bakım ünitesine olan ihtiyaçlarımızdan dolayı protokol ödemesi ile ilgili anlaşmaları vardır. Ama bunların dışında herhangi bir hastane ile ödeme gerçekleşmedi. Kolan Hastanesinden alınan hizmetlerin bedeli o protokol tahtında ödenmesi ile alakalı hastane işletmesi ile sağlık bakanlığı yetkilileri anlaşmaya vardı. En azından Sağlık Bakanının bize aktardığı böyle” dedi.

“GAÜ HASTANESİ İÇİN VAKIFLAR İDARESI İLE ÜNİVERSİTE ARASINDAKİ ARAZİ KONUSUNDAKİ HUKUKSAL SORUN AŞILDI”

GAÜ Hastanesi ile ilgili yeni gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Maliye Bakanı Amcaoğlu, Vakıflar İdaresi ile GAÜ arasında dün itibariyle arazi konusundaki hukuksal sorunun aşılması yönünde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Amcaoğlu, “ Yarın veya Cuma günü Vakıflar İdaresi ve GAÜ arasında hukuksal sorunun aşıldığı yönündeki anlaşmanın tamamlanacağı bilgisi geldi. Hastanenin finansal kaynağı da Sağlık Bakanlığı’nın fonunda mevcuttur. Yıl sonuna kadar GAÜ Hastanesi tamamlanacaktır” dedi.

(BRT)