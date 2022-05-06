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Amcaoğlu:Temmuz ayı ile birlikte 1.2 milyarlık ekonomik hacime ulaşmayı hedefliyoruz

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Temmuz ayı ile birlikte 1.2 milyarlık ekonomik hacime ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

06 Mayıs 2022 Cuma 11:37
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Amcaoğlu:Temmuz ayı ile birlikte 1.2 milyarlık ekonomik hacime ulaşmayı hedefliyoruz

BRT’de ‘ManşetArtı’ programına katılan Maliye Bakanı Amcaoğlu, pandemi öncesinde 700 milyon olan ekonomik hacmin pandemi döneminde 200 milyonlara gerilediğini; bugünlerde ise aylık 1 milyarlık hacime ulaşıldığını kaydederek, Temmuz ayı ile birlikte 1.2 milyarlık hacime ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, sadece devlet tarafını değil, reel sektörü de düşündüklerini ve hareket ettiklerini belirterek, tüm ödemelerin eksiksiz yapılmasının ekonomik gelişim için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Amcaoğlu, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için yasal düzenlemelerin de gündemde olduğunu söyledi.

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