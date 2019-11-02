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Amerikan B-52’si Rum Kesimi’nden geçti

02 Kasım 2019 Cumartesi 14:06
Amerikan B-52’si Rum Kesimi’nden geçti

BD Hava Kuvvetleri’ne ait B-52 tipi bombardıman uçağıGlobal Thunder 20” (Küresel Yıldırım) tatbikatı çerçevesinde 2 Yunan F-16 savaş uçağının refakatinde dün Kıbrıs Rum Kesimi açıklarında uçtu.

Yunan ve Rum medyasında yer alan haberlere göre, İngiltere’den havalanan B-52 ve Girit Adası’ndan havalanan Yunan F-16’ları, ABD’nin Suriye’deki denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde, Yunan hava sahasının ardından Rum Kesimi’nde Akama burnu açıklarından geçerek, Suriye’ye gittiler. Dönüşte de Limasol açıklarından geçip Yunanistan’a doğru yöneldiler.

Aynı haberlerde, “Amerikalıların dev bombardıman uçağına refakat için Yunan savaş uçaklarını tercih etmesi, Doğu Akdeniz’de kimi müttefik istediklerini gösteriyor” yorumu yapıldı.

Kaynak:Hürriyet

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan B-52Rum KesimiHaberKıbrısGlobal Thunder 20Bombardıman Uçağı
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