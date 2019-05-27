GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ATBD Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi adını taşıyan torunu ATBD Yönetim Kurulu Azası Turgut Özal’ın bulunacağı açılış töreni saat 15:00’de GAÜ Sağlık Binası Konferans Salonu’nda olacak.
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği, 30 Mayıs’ta Açılıyor
27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:07
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ATBD Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi adını taşıyan torunu ATBD Yönetim Kurulu Azası Turgut Özal’ın bulunacağı açılış töreni saat 15:00’de GAÜ Sağlık Binası Konferans Salonu’nda olacak.