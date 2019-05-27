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Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği, 30 Mayıs’ta Açılıyor

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:07
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği, 30 Mayıs’ta Açılıyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın Kıbrıs Başkanlığı’nı üstleneceği, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Kıbrıs Temsilciliği’nin açılışı, 30 Mayıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleşecek.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ATBD Genel Başkanı Uğur Terzioğlu başkanlığında, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendi adını taşıyan torunu ATBD Yönetim Kurulu Azası Turgut Özal’ın bulunacağı açılış töreni saat 15:00’de GAÜ Sağlık Binası Konferans Salonu’nda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Türk İş Geliştirme
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