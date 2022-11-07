Amerika’yı yeniden keşfedebilir miyiz?

Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, kısaca SİTA…

Sevgili Özdemir Tokel’in önderliğinde, alanlarında uzman kişilerin oluşturduğu bir düşünce kuruluşu…

SİTA ilk etkinliğini Cuma günü gerçekleştirdi…

Siyaset ve İletişim Zirvesi…

Hem biz gazeteciler, hem de siyasetçiler için oldukça bilgilendirici ve öğretici bir etkinlik olduğunu söylemem gerekiyor…

Prof. Dr. Aysel Aziz’in aynen bir ders niteliğindeki sunumu, tanınmış bir isim olan Defne Sarısoy’un özelllikle beden dili üzerine ortaya koyduğu bilgilendirme, Ercüment Büyükşeker ve Aysun Şabanlı’nın birlikte yaptığı imaj yönetimi, sunumları hem bizler hem de oturumları takip eden siyasiler için oldukça öğreticiydi.

Araştırmacılarımız Mine Yücel ile Salih Egemen’in siyaset ve kamuoyu araştırmaları ilişkisi konulu paneli ve aralarında benim de olduğum gazeteciler Rasıh Reşat, Cenk Mutluyakalı, Mustafa Alkan ve Meryem Çavuşoğlu Özkurt ise siyaset ve medya ilişkisini ele aldık..

Ayrı bir parantez açmam gerekern isim Özdemir Tokel… Çünkü liderlik konusunda yaptığı sunum kelimenin tam anlamıyla enfesti…

Özdemir’in toplumu “Amerika’yı yeniden keşfetmeye” davet ederken, Merhum Rauf Denktaş ve Özker Özgür’ün o akıllarda yer etmiş fotoğrafıyla (karşılıklı oynarken) sunum konusuna koyduğu nokta alkışları da beraberinde getirdi…

Sahi, gerçekten Amerika’yı yeniden keşfetmeli miyiz? Bunu yapabilir miyiz?

Bence de Amerika'yı yeniden keşfetmemiz gerekiyor.. Zira sömürgeciler tarafından keşfedilen Amerika kıtası bugün dünyayı sömürüyorsa, o zaman bizler de yeniden Amerika'yı keşfe koyulmalıyız..

Ancak bu düşüncelerim ve kafamdaki bu sorular bizim devlet erkanının açılış konuşmalarına kadar sürebildi..

Neden mi, anlatayım...

Etkinliğin açılışında Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP Lideri Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmalar yaptı.

Özellikle Tufan hocanın Orwell, Goebbels gibi isimlerden verdiği örnekler ve akademik bir bakış açısı ile yaptığı harika konuşma dikkat çekti..

Sonrasında söz alan Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Ben kitaplardan anlamam” diyerek aslında Tufan hocaya gönderme yapmaya çalışırken düştüğü komik durum da dikkatlerden kaçmadı..

Sayın Tatar’ın konuşmasında facebook yayınlarından şikayet etmesi benim için önemliydi, zira onun konuşmasından sonra kendi konuşmamı da değişip bunun üzerine düşüncelerimi izleyicilere aktardım… Keşke Sayın Tatar da orada olsaydı ve dinleyebilseydi.. Zira biliyoruz ki; bu gibi facebook yayınlarını aslında asıl başımıza musallat eden bizzat siyasilerdir..

Ben de kendi konuşmamda buna yer vermeye çalıştım..

Neyse; Sevgili Özdemir bir sonraki etkinliğin sadece medya konusu üzerinden şekilleneceğini bizlere müjdeledi…

Bu tip kaliteli etkinliklerin artarak devam etmesini dilerken, emeği geçen herkesi kutlarım..