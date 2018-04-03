Amine Gülşe, Kıbrıs’tan villa aldı

İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile nişanlanmıştı. Posta’da yer alan habere göre Amine Gülşe, abisi Şahan ile ortak 475 bin Euro’ya (2 milyon 375 bin lira) ödeyerek Kıbrıs Girne’de havuzlu lüks bir villanın sahibi oldu. İlk garimenkulünü alan Amine Gülşe, evi yatırım amaçlı kullanacak.

“AŞK İÇİN HER ŞEYE DEĞER!”32

Amine Gülşe’ye geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sevgilisi Mesut Özil’in İngiltere’de olması hatırlatılarak “Mesafeler sorun olmuyor mu?” diye sorulmuştu. Amine Gülşe de “Aşk için her şeye değer!” demişti.

Kaynak: gecce.com.tr