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AML yıl sonu sergisi açılıyor

Atatürk Meslek Lisesi (AML) yıl sonu sergisi 25 Mayıs Çarşamba günü açılacak.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:41
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AML yıl sonu sergisi açılıyor

Naci Talat Vakfı ve Saçaklı Ev’de eş zamanlı yapılacak serginin açılışı Naci Talat Vakfı’nda 18.30’da yapılacak.

Sergi hafta içi 09.00-12.00, 16.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Son Güncelleme: 21.05.2022 21:44
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Meslek LisesiAMLSergi
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