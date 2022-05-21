AML yıl sonu sergisi açılıyor

Naci Talat Vakfı ve Saçaklı Ev’de eş zamanlı yapılacak serginin açılışı Naci Talat Vakfı’nda 18.30’da yapılacak.
Sergi hafta içi 09.00-12.00, 16.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Son Güncelleme: 21.05.2022 21:44
Atatürk Meslek Lisesi (AML) yıl sonu sergisi 25 Mayıs Çarşamba günü açılacak.
Naci Talat Vakfı ve Saçaklı Ev’de eş zamanlı yapılacak serginin açılışı Naci Talat Vakfı’nda 18.30’da yapılacak.
Sergi hafta içi 09.00-12.00, 16.00-20.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.