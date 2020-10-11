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An itibariyle seçime katılım oranı 54.72

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, katılım oranının yüzde 54.72 olduğunu açıkladı.

11 Ekim 2020 Pazar 17:54
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An itibariyle seçime katılım oranı 54.72

Yüksek Seçim Kurulu’ndan son dakika…

An itibariyle seçime katılım oranının yüzde 54.72 olduğunu açıklayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, katılımın önceki yıllara göre düşük olduğunu, yükseleceğini umduğunu ifade etti.

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