Ana muhalefet lideri Erhürman'dan hükümete istifa çağrısı

Hükümetin “ücretli test” kararı sonrası, bakanlar arasında yaşanan tartışmaların basın üzerinden yaşanmasına tepki gösteren ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “önce birbirinize, ardından da halka yönelik bu siyasi manevralardan vazgeçin” çağrısında bulundu.

Hükümete yönelik “Derhal istifa edin” diyen Erhürman, “Bu halk, bunca sıkıntı içerisinde aylardır devam eden bu maskaralıklarla uğraşmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erhürman’ın “#hükümetdeğilfelaket” hashtagı dikkat çekti.

CTP lideri Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün de bakanların medya üzerinden birbiriyle takışmalarına devam... Maliye Bakanı Sn. Oğuz, ücretli test kararının altında tüm bakanların imzası olduğunu ve hepsinin bundan haberdar olduğunu tekrarlayarak, farklı görüş açıklayan bakanlar için "bu tür söylemler, bu tür manevralar siyasidir" demiş.

Önce birbirinize yönelik "siyasi manevra"ları bir yana bırakıp geleceğimizi tehdit eden bu saçma kararı derhal geri alın. Sonra da bu halka yönelik "siyasi manevra"lardan vazgeçin ve derhal istifa edin. Bu halk, bunca sıkıntı içerisinde aylardır devam eden bu maskaralıklarla uğraşmak zorunda değil!!! #hükumetdeğilfelaket”