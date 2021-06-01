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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in “Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi” olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

01 Haziran 2021 Salı 15:52
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği ‘Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi’ olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine,
dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır.”
        
        
 

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:36
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