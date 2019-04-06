Anadolujet; Antalya, İzmir, Adana ve Gaziantep’ten Ercan’a sefer başlattı.

Bu yeni şehirlerle sefer sayısını 44’ten 65’e yükselen şirket, İzmir ve Adana’dan haftada 7, Antalya’dan hafta 4, Gaziantep’ten haftada 3 sefer yapacak.

Antalya’dan bugün öğleden sonra gelen ilk sefer için Ercan Havalimanı VIP Salonu’nda açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “2018’de 4 milyon yolcuya ulaştık. Yeni havalimanının hizmete girmesiyle rakamları yukarıya taşıyacağız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Turist akışının hızlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolujet’in hamlesi yerinde” şeklinde konuştu.

Ercan’daki törene, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katıldı.

Anadolujet, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri, siyasiler, bürokratlar, üniversite rektörleri, ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilciler, otel ve acente müdürleri, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun da törende hazır bulundu.

YOLCULARA ÇİÇEKLİ, HALK DANSLI KARŞILAMA

Antalya’dan gelen 129 yolcu Ercan’da çiçeklerle karşılanırken Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi ekibi apronda halk dansları gösterisi sundu.

Basın Antalya’dan gelen ilk uçağı ve yolcuları görüntülerken, yolcular da kendileri için halk dansı yapan ekibi cep telefonlarıyla kayda aldı.

İstiklal marşıyla başlayan törende konuşmalar oldu.

Törende Bakan Atakan ve Ataoğlu’nun yanı sıra T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik ile Antalya uçağıyla KKTC’ye gelen Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş da konuşma yaptı.



ATAKAN: “4 MİLYON YOLCU ÖNEMLİ BİR ATILIM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 2018’de 4 milyon yolcuya ulaşıldığını, bunun da ülke ölçeği için önemli bir atılım olduğunu söyledi.

Atakan, 2019-2020 yıllarında yeni havalimanı terminalinin de hizmete girmesiyle bu rakamları çok daha yukarıya taşıyacaklarını belirtti.

Tolga Atakan, “Bu rakamları telaffuz ederken Türk bayrağını dünyada dalgalandıran gururumuz THY’nin gücünü de arkamızda hissediyoruz” dedi.

Bu yeni seferlerle haftada 65 sefer sayısına ulaşıldığını belirten Atakan, “Bu sadece Türkiye’deki bazı şehirleri ülkemize bağlama olarak düşünülmemeli. Bu seferler, Anadolujet ve THY’nin devam uçuşlarına da önemli bir bağlantı sağlayacak önemli bir atılımdır” dedi.

ATAOĞLU: "TURİST AKIŞININ HIZLANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu da konuşmasında, turist sayısının arttığını, yatak sayısının 26 binlere taşındığını ifade ederek, “Turist akışının hızlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Turizm Bakanı, Yeni Ercan havalimanının devreye girmesinin charter uçuşlar, tarifeli seferler ve büyük gövdeli uçakların ülkeye gelebilmesi için önemli olacağını kaydetti.

Ataoğlu, Türk Hava Yolları’nın ve ailesine kattığı Anadolujet’in kendileri için gurur kaynağı olduğunu da söyledi.



Anadolujet’in KKTC’ye ilk seferini 2008’de Hatay’dan başlattığını anımsatan Ataoğlu, son iki yıldır sadece Ankara ve İstanbul seferi olan şirketin ağına 4 sefer daha eklemesinin önemli olduğunu belirtti. Ataoğlu, şirketin bu atılımının uçak bilet fiyatlarına yansıyacağını da söyledi.TÜRSAB ile yapılan işbirliğine, Anadolu’nun her ilinde KKTC ile ilgili yapmaya başladıkları tanıtımlara işaret eden Ataoğlu, “Anadolujet’in bu hamlesi yerinde” dedi.Ataoğlu, TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, TC Kültür ve Turizm Bakanına, TC Lefkoşa Büyükelçisine, THY ve Anadolujet yetkililerine teşekkür etti.

KARAKAŞ: “HAVA YOLU SERÜVENİMİZDE 11 YILI GERİDE BIRAKTIK…FİLOMUZU 37’YE ÇIKARDIK”

Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş, 2008’de 5 uçak filosuyla Türk Hava Yolları markası olarak başladıkları hava yolu serüveninde 11 yılı geride bıraktıklarını, uçak filolarını 37’ye çıkardıklarını söyledi.

Şamil Karakaş, Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen merkezli uçuşlarla ve çapraz uçuşlarla 42 havalimanından 75 noktaya uçarak, yaklaşık 15 milyon yolcu taşıdıklarını kaydetti.

KKTC’ye bugün başlattıkları çapraz uçuşlarla networklerine 4 yeni hat eklediklerini dile getiren Karakaş, hem söz konusu şehirlerin, hem de KKTC’nin turizmine, ekonomisine canlılık kazandırma hedeflerine işaret etti. Karakaş, KKTC’nin görünürlüğüne katkı koyma hedefinde olduklarını da söyledi.

Karakaş, KKTC’nin turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu, bu potansiyele önem verdiklerini dile getirdi, Kıbrıs’ın özellikle yaz aylarında Antalya’daki ve İzmir’deki turistlere alternatif olacağını belirtti.

Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş, “KKTC ve Anadolu insanına uygun fiyatlarla güvenli seyahat imkanı sağlamak için çalışacağız” dedi.



ÖZÇELİK: “4 MİLYON 20 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİK. 27 BİN UÇAK SEFERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTIK”

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, yeni seferlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, THY’nin Samsun-Ercan seferini 1975’te başlattığını anımsattı.

Özçelik, geçtiğimiz yıl Ercan’ın 4 milyon 20 bin yolcuya hizmet verdiğini anımsatarak, “27 bin uçak seferine ev sahipliği yaptık” dedi.

Ada ülkesi olan KKTC’de ulaşımın ağırlıklı olarak hava yoluyla sağlandığına işaret eden Özçelik, turizm ve eğitim alanındaki çalışmaların yolcu hareketlerini artırdığını söyledi.

Serhat Özçelik, konuşmasında yeni yapılan Ercan Havalimanına da işaret etti. Çalışmaların ilerlediğini kaydeden Serhat Özçelik, 20 bin metrekarelik terminalden yaklaşık 129 bin metrekarelik terminale geçileceğini söyledi.

Özçelik, uçaklara 9 körükte hizmet verileceğini, yaklaşık 3 bin 200 metre olacak yeni piste büyük uçakların da alana inebileceğini belirtti.

Serhat Özçelik, Türkiye Ulaştırma ve Denizcilik Bakanına, Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet yönetimine, Turizm Bakanı Ataoğlu, Ulaştırma Bakanı Atakan ve KKTC yetkililerine teşekkür etti

Konuşmaların ardından hat açılışıyla ilgili sembolik kurdele kesimi yapıldı, ardından da pasta kesildi.