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Anadolujet tasarrufa giderek yolcu ikramlarını kısıtlayacak

Sputnik'te yer alana bir habere göre, Anadolujet, tasarruf hamlesi yaparak, yolcu ikramlarını kısıtlayacak.

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:54
Anadolujet tasarrufa giderek yolcu ikramlarını kısıtlayacak

Sputnik'te yer alan bir habere göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak hizmet veren Anadolujet uçak içi yolcu ikramında büyük kısıntıya gitti. Artan maliyetlere karşı alınan tasarruf önlemleri çerçevesinde kaşarlı sandviç ve kahve ikramı tümden kaldırıldı.

Anadolujet'in ikramlarında kesintiye gitmesinin yolcu kaybına ne derece etki edeceği merak ediliyor.

KAHVE MENÜDEN ÇIKTI

Anadolujet'in yeni ikram politikası ciddi tasarruf tedbirleriyle uygulanmaya başlandı.

Alınan sürpriz kararla yolculara ücretsiz verilen ikram mönüsünden sandviç ve kahve tamamen çıkarıldı. İçerisinde tereyağı, taze yeşil biber ve kaşar olan sandviçlerin yerine artık zeytinli  küçük açma verilmeye başlandı.

Daha önce sandviçe alternatif olarak sunulan iki çeşit kek de tek çeşide düşürüldü. Artık yeni gelen açmaya alternatif olarak sunulan kekler bir hafta kakaolu bir hafta meyveli olacak şekilde dönüşümlü ikram edilecek.

Anadolujet'in çay ve kahveden oluşan alternatifli içecek ikramı da alınan yeni önlemle teke düşürüldü, filtre kahve menüden çıkarıldı.

Artık Anadolujet uçuşlarında açma ya da kekle birlikte sadece çay içilebilecek. Anadolujet'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hamidiye marka su ikramı ise şimdilik devam ediyor. THY, bu yılın ilk 6 ayında 1.12 milyar TL zarar etmiş, 3. çeyrekteki performansıyla ilk 9 ayda 2 milyar 587 milyon TL kâra geçtiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Anadolujet
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Yorumcu 2019-12-30 12:53:46

Malum Hırsız zihniyeti işte; ikram mış..ne ikramı,aldığın paranın içinde hepsi..emeklinin maaşını ikram ediyoruz havasındaki zihniyetin malı bunlar..Kıbrıs havayollarını ,Atlas global i bu zihniyet hiç etti..sıra Pegasus da..kara geçerler tabi,kendilerinden başka herkesi,herşeyi yok ederek..esamenizin olmadığı zamanlar gelecek elbet..

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