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AnadoluJet’ten KKTC’ye uçuşlarda indirim kararı

AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs’a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında indirim kararı aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
AnadoluJet’ten KKTC’ye uçuşlarda indirim kararı

AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs’a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında indirim kararı aldı.

AnadoluJet’ten yapılan açıklamada indirim şartları şöyle açıklandı.

% 5 İndirim Kampanya Koşulları:

· Kampnya, Anadolujet’in icra etmiş olduğu İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, Adana, İzmir ve Gaziantep’ten Kıbrıs’a direkt seferlerinde ve aktarmalı seferlerinde geçerlidir.

· Kampanya, 21 Haziran – 26 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde ve 21 Haziran – 26 Aralık 2019 tarihleri arasındaki gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerlidir. (09 – 18 Ağustos, 30 Ağustos – 01 Eylül, 25 – 29 Ekim ve 15 – 24 Kasım 2019 tarih aralıkları kampanya kapsamında değildir.)

· Kampanya kapsamında satın alınacak biletlerde vergi ve harçlar hariç, net bilet ücretleri üzerinden Kıbrıs(Ercan) varışlı ve çıkışlı tüm biletlemelerde yetişkin yolcu tipinde geçerli % 5 indirim uygulanacaktır.

· AnadoluJet mobil uygulaması ve web sitesinden yapılacak biletlemelerde ödeme sayfasında kredi kartı seçeneği ile devam edildikten sonra Promocode alanına KIBRISBES kodunu girin. Uygula butonuna basarak kampanyadan yararlanın. (Uygula butonuna basıldığında indirimli tutar ekrana yansıyacaktır.)

· Kampanya, Jetgenç, çocuk ve bebek yolcu tipinde geçerli değildir.

· Kampanya kapsamında alınan biletlerde orijinal bilet kuralları geçerlidir.

· Çoklu uçuşlarda promosyon kodu geçerli değildir.

· İndirim kodu rezervasyon, EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde kampanya geçerli değildir.

· Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

· AnadoluJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

%10 İndirim Kampanya Koşulları:

*KIBRISBES indirim kodunu girerek biletleme yaptıktan sonra açılan bilgilendirme sayfasında yolcu bilgilerinin altında yer alan “Kampanya Bilgileri” alanından “promosyon kodunu al” butonuna tıklayarak size özel indirim kodunuzu almanız gerekmektedir.

*Promosyon kodunuzu bir sonraki Kıbrıs uçuşunuzda kullanmak üzere kaydetmeniz gerekmektedir.

*Size özel sunulacak %10 indirim sağlayan promosyon kodu sadece % 5 indirim kodu ile yapılan rezervasyonda bulunan yolcular tarafından bir sonraki Kıbrıs uçuşlarında kullanılabilir. Rezervasyonda bulunmayan bir ad/soyad için bu indirim kodu geçersiz olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolujet
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Sade tüketici 2019-06-24 15:52:20

bu kadar çok indirim yapılır mı nerdeyse 700 TL ye düşüyor bedava gibi bir şey mesafe 50 dakika kazık 800 Törkiş Lira.

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x 2019-06-24 22:15:32

sen yorum yapma, hiç konuşma.kaybol.

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