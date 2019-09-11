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Anamur Belediye Başkanı Kılınç, Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti

 Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç beraberindeki heyetle birlikte Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. 

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:07
Anamur Belediye Başkanı Kılınç, Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti

 Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç beraberindeki heyetle birlikte Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada Girne ve Anamur’un iklim ve coğrafi olarak birbirine çok benzediğini ifade etti. 

Güngördü, Girne’nin karşı kıyısında olan Anamur’dan gelen heyeti görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. 

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise iki kent arasında işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Anamur Belediye Başkanı Hidayet KılınçGirne Belediyesi
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