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Anaokulunda nargile içen müdür ve öğretmenlere soruşturma

Düzce'de, engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir anaokulunda okul müdürü ve öğretmenler sınıfta nargile içerken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:37
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Anaokulunda nargile içen müdür ve öğretmenlere soruşturma

Düzce'deki bir okulun sınıfında nargile içen eğitim görevlilerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Beyciler Mahallesi'nde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Düzce Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Adnan Kırca ve öğretmenler bir sınıfta nargile içerken fotoğraf çektirip 'Dostlarla muhabbet' yazarak sosyal medyada paylaştı.

Bir süre sonra sosyal medyadan fotoğrafları kaldıran Okul Müdürü Adnan Kırca, açıklama yapmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, "Bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
AnaokuluNargile
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