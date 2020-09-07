ANASINIF, İLKOKUL 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLER BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.
Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Anasınıf, İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı.
Okullarda, Covid-19 salgını dolayısıyla gerekli tedbirler alındı.
Öğrenciler okula maskeli ve ateşleri ölçüldükten sonra alındı.