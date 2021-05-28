Anastasiadis, 10 Haziran’a kadar başka kısıtlamaların da kaldırılacağını açıkladı

Rum lider Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın alınan bir dizi tedbirle salgını çok iyi yönettiği değerlendirmesinde bulunarak, Haziran ayı sonuna kadar vatandaşların bir önceki dönemde maruz kaldıkları kısıtlamalardan kurtularak normal hayatlarına dönecekleri umudunu dile getirdi.



Anastasiadis, bugün daha çok tedbirin gevşetileceğini ve 10 Haziran’a kadar daha başka kısıtlamaların da kaldırılacağını açıkladı.

İlk doz AstraZeneca aşısı için randevu alanlara başka aşı seçme hakkı verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir soruya Anastasiadis, Sağlık Bakanlığının 50 yaş altı kişilere AstraZeneca aşısı yerine mRNA aşıları ile aşılanmalarını önerdiğini kaydetti. 50 yaş altı kişilerin önceden AstraZeneca aşısı için randevu almış olması durumunda bile başka bir aşı seçeneği için ikinci bir şansları olacağını duyurdu.



Lefkoşa’daki Makarios Hastanesini ziyaret eden Anastasiadis, sağlık profesyonellerini çalışmalarından dolayı tebrik ederek Ulusal Kalkınma ve Dayanıklılık Planının hazırlanmasından dolayı bu ziyaretin gerekli olduğunu Plana 2 milyon avro düzeyindeki hemodiyaliz merkezleri gibi diğer hizmetler dışında yaklaşık 23,5 milyon Euro tahsis edildiğini söyledi.

23,5 milyon Euro'nun Plan aracılığıyla verileceğini amacın Makarios Hastanesinin Çocuk hastanesine dönüştürülmesi olduğunu, buna çocuklar için Kaza & Acil Bölümü ekleneceğini, yeni bir Çocuk Nörolojisi ve Genetik Kliniği, erken doğan bebekler için Yoğun Bakım Birimi, endokrinoloji kliniği ve jinekoloji kliğinin de yenilenmesinin dâhil edileceğini kaydetti.