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Anastasiadis, Akıncı’nın önerisini değerlendirmek için toplantı yapacak

14 Temmuz 2019 Pazar 14:34
Anastasiadis, Akıncı’nın önerisini değerlendirmek için toplantı yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün Limasol’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov’u kabul ettiği ve Illarinov’un; Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal kaynakların ortak idaresiyle ilgili ortak bir komite kurulması konusunda BM Genel Sekreteri’ne de gönderdiği önerisini ilettiği haber verildi.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in yaşanan gelişmeler ve bahse konu öneri hakkında bilgilendirmek için, 16 Temmuz’da Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyinin toplanması direktifi verdiğini bildirdi.

(BRT/TAK)

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Son Güncelleme: 14.07.2019 14:36
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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