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Anastasiadis: Altı madde çerçevesinde, müzakere sürecinin hemen başlamasına hazırız

“Kıbrıs Cumhurbaşkanı” Nikos Anastasiadis, kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla yapılacak iki toplumlu girişimlere bağlı olduğu sözü verdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:51
Anastasiadis: Altı madde çerçevesinde, müzakere sürecinin hemen başlamasına hazırız

Stelios Philanthropic Kuruluşu binasında, 2018 Stelios İki Toplumlu Ödülleri’nin verilmesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Anastasiadis, adada kalıcı bir barış elde edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmayı kazanan ekipleri, iki toplumlu etkileşim yaratmalarından dolayı övdü.

Anastasiadis, Stelios Philanthropic Kuruluşu’nun kurucusu Sir Stelios Hadjioannou’ya da, Kıbrıs’ta her yıl bu yarışmayı düzenlediği için minnettarlığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı ödüllerin bu yıl onuncu kez verilmesinin, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak bir amaç, ortak bir vizyon için birlikte başarıyla çalışabileceklerinin yolunu, ayrıca iki toplumun sosyo ekonomik bağlarını artırabilmede istekliliğini gösterdiğine dikkat çekti.

Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin Bir arada ortak işbirliği istekliliği ve başarısının, ortak geleceği birlikte inşa etme göstergesi olarak bu yıl ödüller için yapılan yaklaşık 700 başvurudan 50’si dün akşam ödüllendirildi.
Anastasiadis, tüm katılımcı iki toplumlu ekiplerin örnekleri olan ana değer ve ilkeleri onurlandırırken, kendisinin törene katılımının, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin samimi olarak kabul edilmez statükonun sona ermesini, ülkenin, halkın, ekonominin ve kurumların yeniden birleşmesini sağlayacak kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını hedefleyen çabalarla dayanışma içinde olan bu tür iki toplumlu girişimleri desteklemeye adamış olduğunu taahhüt ettiğinin açık bir mesajı olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, geçen hafta New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada belirttiği gibi, barış sürecinin çıkmazda kalmasının sonuçlarından endişe ettiğini söyledi.

Anastasiadis görüşünü tekrarladı; “Biz Birleşmiş Milletler kararları, Avrupa Birliği ilkeleri ve şu ana kadar elde edilen sonuçlar temelinde, ayrıca BM Genel Sekreteri’nin kendisinin Crans-Montana’da belirlediği altı madde çerçevesinde, müzakere sürecinin hemen başlamasına hazırız” şeklinde konuştu.

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Nikos AnastasiadisMüzakereKıbrıs SorunuGündemKıbrıs
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