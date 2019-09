Anastasiadis, Bu Sabah Adaya Döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir günlük gecikmenin ardından, bu sabah 5 sıralarında adaya döndüğü haber verildi.

Anastasiadis, Kıbrıs’a gelmek üzere Cumartesi günü New York’tan özel uçakla hareket etmiş, fakat uçakta yaşanan teknik bir arızanın ardından New York’a geri dönmüştü. Konuya ilişkin verilen bilgide uçağın kokpit camının çatladığı kaydedilmişti.

Rum haber kaynakları, Anastasiadis’e adaya dönüşünde eşi Andri Anastasiadi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun eşlik ettiğini belirtirken, Anastasiadis’e eşlik eden heyetin geri kalanının ise adaya yarın döneceğini ekledi.