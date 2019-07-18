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Anastasiadis'den Akıncı'ya görüşme çağrısı

Anastasiadis'in, 'görüşme çağrısı' yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğu açıklandı. 

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
Anastasiadis'den Akıncı'ya görüşme çağrısı

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in, 'görüşme çağrısı' yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğu açıklandı. 

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis'in Akıncı’nın (Türkiye, Yunanitan, Kıbrıs Rum ve Türk tarafı ile BM'nin eşlik edeceği) 5’li gayri resmi toplantı yapılmasına ilişkin önerisinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromu, ”Anastasiadis, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidinde. Anastasiadis, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de BM Temsilcisi Jann Holl Lute’un huzurunda görüşmeye hazır” dedi.

'TÜRKİYE ÇALIŞMALARINI DURDURSUN'

Prodromu, görüşmelerin yeniden başlamasının Türkiye'nin Akdeniz'deki doğalgaz çalışmalarını sona erdireceğini öne sürdü. Rum Sözcü, "Bizim tarafımızdan herhangi bir hüküm ve koşul yok. Ancak müzakerelerin yeniden başlaması olumlu iklim içinde yapılmalı. Yani Türkiye'nin deniz ve karada yasadışı eylemlerini sona erdirmesi gerektiği açıktır" dedi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)

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AnastasiadisAkıncıHazırHaberKıbrıs
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