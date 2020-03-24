Anastasiadis'e koronavirüs testi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Rum halkına seslendiği ve koronavirüsle mücadele konusunda sert önlemler açıkladığı haber verildi.

Bazı gazeteler Anastasiadis’in konuşmasını “evlerinizde, sığınaklarınızda kalın, bunu başaracağız” ifadesiyle sonlandırmasına vurgu yaparken, Alithia gazetesi ise “Hayatımız Tamamen Değişiyor” başlıklı manşet haberinde, Anastasiadis’in koronavirüsle mücadele konusunda dün akşam daha sert tedbirler açıkladığını ve “neredeyse her şeye kilit vurulduğunu” yazdı.



Anastasiadis’in açıkladığı önlemler çerçevesinde bugünden itibaren “gereksiz gezmelerin” yasaklandığını yazan gazete, düğün, cenaze ve vaftiz törenlerinin de 10 kişiyi geçmeyeceğini kaydetti.

Sokağa çıkacak herkesin, kimlik veya pasaport, aynı zamanda dışarda olma amacıyla ilgili ek bir kanıtlayıcı unsuru yanında taşıması gerekeceğine de işaret eden gazete, diğer cezai sorumlukların haricinde, bu yasakları ihlal edenlere 150 Euro’luk para cezası kesileceğini duyurdu.

Güney Kıbrıs’ta dün 21 koronavirüs vakası daha tespit edildiğini ve rakamın 116’ya ulaştığını da yazan gazete, yasaklar çerçevesinde kalabalıklaşmanın önüne geçilmesi için parklar, oyun alanları, halka açık bahçeler, park yerleri, açık spor alanları, halka açık toplanma alanları, meydanlar, barajlar, piknik alanları, sahiller ve marinaların(yat limanları) da kapandığını belirtti.



Yasakların bugün akşamüzeri 6’da başlayacağını ve 13 Nisan’a kadar süreceğini de belirten gazete, yasaklar çerçevesinde, vatandaşların kilise, cami ve diğer dua yerleri gibi dini ibadet yerlerine gidişlerinin yasaklandığını da ifade etti.

Halk pazarları, kapalı çarşılar ve seyyar satıcıların faaliyetlerine de son verildiğini belirten gazete, kamu yararını ilgilendiren projeler haricinde, inşaat alanlarındaki çalışmaların da durdurulduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta Nisan ayında kutlanacak Paskalya öncesinde, Paskalya ateşi yakılması geleneğinin yasaklandığını da kaydetti.



AÇIK OLAN YERLER VE İZİN VERİLEN FAALİYETLER

Gazeteler açıklanan tedbirler çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta açık olan yerler ile izin faaliyetlere de geniş bir şekilde yer verdi.

Açık olan yerler: Tüm perakende yiyecek ve içecek satıcıları (süpermarketler, bakkallar, kasaplar, balıkçılar, fırınlar, pastaneler), eczaneler, evlere servis (paket servis) yapabilen veya pencereden hızlı servis hizmeti verebilen yiyecek içecek hizmetleri, benzinciler, medikal ürün ve ortopedik ürünler satan işletmeler ile tıbbi ve endüstriyel gaz ve makine atölyeleri, optik laboratuvarları aynı zamanda işitme cihazı satışı yerleri, posta hizmetleri ve taşıma hizmetleri veren yerler (kuryeler), büfeler, mini marketler, kuru temizleyiciler, araba ve motosiklet garajları, lastikçiler, bisikletçiler, araba ve motorlu taşıt satış yerleri, evcil hayvan satış yerleri ile böcek ilacı, gübre ve tarım ilaçları ile ekipmanlarının alınabileceği yerler, telekomünikasyon sağlayıcısı hizmetler, tören ofisleri (cenaze) ve fidanlıklar ile çiçekçiler…

Gazete izin verilen faaliyetleri de kısaca şöyle sıraladı: işyerlerine gidip gelme, devlet kurumları, kamu sektörü ve yerel yönetimlere yapılacak tamamen gerekli ziyaretler ile temel ihtiyaçların/hizmetlerin satın alınması için sokağa çıkışlar, bankalara gidişler, doktora, kan bağışı yapmaya veya eczaneye gidişler, kendi başının çaresine bakamayacak durumda olan vatandaşlara ve/veya akrabalara yardımcı olmaya gitme, birinci ve ikinci derece aile yakınlarının 10 kişiyi geçmeyecek şekilde cenaze, düğün, vaftiz törenlerine gitme, iki kişiyi geçmeyecek ve evlerine yakın olacak şekilde fiziksel aktivitede bulunmak veya evcil hayvanın ihtiyaçları için sokağa çıkma…



ANASTASİADİS’İN KONUŞMASI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşmasında, koronavirüsün yayılmasının azaltılması için alınan önlemlere tam anlamıyla uyulmaması durumunda, bunun tüm halk için asimetrik etkileri olacağına vurgu yaptığını yazan gazete, Anastasiadis’in önlemleri açıklarken, hükümetin bilimsel danışmanlarına gönderme yaptığını ve hükümetin bilimsel danışmanlarının da koronavirüs konusunda “tehlike çanlarını” çaldıklarını söylediğini iletti.

Anastasiadis’in konuşmasında koronavirüsün tehlikelerine atıfta bulunduğunu ve gerçekten bir savaşın içerisinde olduklarını söylediğini ileten gazete, Anastasiadis’in bu savaşın yalnızca “sığınaklarda” kalınarak başarılacağına vurgu yaptığını iletti.

Koronavirüsle mücadele için bir dizi sıkı ve sert tedbir aldıklarını ve bunların vatandaşların bir kısmında üzüntüye neden olduğunu aynı zamanda herkesin günlük yaşantısını altüst ettiğini dile getiren Anastasiadis, bir kısım vatandaşın ise asi, diğer vatandaşlara yönelik saygı, sorumluluk ve dayanışma içermeyen davranışlar sergilediklerinin gözlemlendiğini belirtti.

Bu davranışların, nüfusun tamamını ölümlü bir tehlikeye maruz bıraktığını da ifade eden Anastasiadis, vakaların kontrolsüz bir şekilde yayılmasının sağlık sisteminin çökmesine yol açacağını ve sağlık sistemi ne kadar iyi bir şekilde yapılandırılmış olsa da, ortaya çıkacak olan ihtiyaçlara yanıt veremeyeceği uyarısında da bulundu.

Sözlerinin sonunda, bu mücadeleyi de kazanacaklarına olan mutlak inancını dile getirmek istediğini de ifade eden Anastasiadis, sözlerine “Evlerinizde, sığınaklarınızda kalın, bunu başaracağız” şeklinde son verdi.

Öte yandan, Rum tarafındaki üniversitelerin 4 veya 6 yıllık tıp fakülteleri mezunları ile hemşirelik okulları mezunlarından koronavürüsle mücadele amacıyla istifade edilmesine karar verildiğini de kaydeden gazete, hastalığın etkin bir şekilde önlenmesi ve tedavisi için, tüm şehirlerde kamu sağlığı kliniklerinin artırılacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi de “Sığınaklarda Kalın- Anastasiadis İtalya’nın Durumuna Ulaşılmaması İçin Gereksiz Sokağa Çıkışların Yasaklandığını Duyurdu- Bilinçsizlik Acı Verici Önlemler Getirdi” başlıklı manşet haberinde, Anastasiadis’in açıkladığı tedbirlere geniş yer verdi.



SAĞLIK BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Gazeteye göre, Rum Sağlık Bakanlığı da açıklamasında, koronavirüsün tespit edilmesinin en güvenilir yolunun moleküler tarama yapılması olduğunu ve bu amaca yönelik olarak bütün klinikler ve laboratuvarlara bir mektup göndererek, 24 saat içerisinde bunu gerçekleştirme imkanları olup olmadığını kendilerine iletmelerini istediklerini de açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bu prosedürün tamamlanmasının ardından, protokollere tabi olmayan fakat önlem amaçlı olarak test yaptırmak isteyen vatandaşlar için laboratuvarlar konusunda bir liste belirleneceğini ifade etti.

Piyasada bulunan hızlı testlerin, test yapılması için uygun bir yol olmadığını da belirten Rum Sağlık Bakanlığı, hızlı testlerin yüksek oranda hatalı pozitif sonuç gösterdiklerini de dile getirdi.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığının “Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Mağusa ve Baf’ı” koronavürüsle enfekte olan yerler olarak ilan ettiği de belirtilen haberde, otellerin de karantinada tutulacak kişilerin kalması için, Rum Sağlık Bakanlığı yetkisine geçtiği ifade edildi.

Anastasiadis tarafından açıklanan önlemler Politis’te “Sorumsuzluk Yüzünden Herkes Kısıtlama Altında- Eğer Sığınaklarda Kalırsak Bu Savaşı Kazanacağız”, Haravgi’de ise “Sığınaklarımızda-Evlerimizde Kalıyoruz” başlıklarıyla yer aldı.