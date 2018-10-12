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Anastasiadis görüşmenin tarihini açıkladı

Liderler görüşmesi Ekim'in ikinci yarısında yapılacak

12 Ekim 2018 Cuma 12:04
Anastasiadis görüşmenin tarihini açıkladı

Rum Lider Nikos Anastsiadis bu sabah BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Anastasiadis, Spehar ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bu ay bir görüşme yapabileceğini söyledi.

Rum Lider, önümüzdeki hafta Brüksel’de olacağını, Akıncı ile görüşmesinin adaya dönmesinin ardından saptanacak bir tarihte gerçekleşebileceğini ifade etti.

Görüşmenin ayın ikinci yarısı içinde olabileceğini belirten Anastasiadis, görüşme tarihinin BM aracılığıyla birkaç gün içinde saptanacağını dile getirdi.

Anastasiadis, toplantının gündem olmaksızın yapılacağını ve kendisinin de “uygun bir hazırlık olmaksızın ve hangi konuların tartışılacağı saptanmadan” müzakerelerin yeniden başlatıldığı izlenimini vermek istemediğini belirtti.

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Son Güncelleme: 12.10.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
Liderler Görüşmesi Ekimin İkinci Yarısında
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