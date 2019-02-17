Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Anastasiadis, hellim konusunda uyardı

17 Şubat 2019 Pazar 16:57
Anastasiadis, hellim konusunda uyardı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, hellim ticari markasının İngiltere’de kaybedilmesinin ardından Avrupa’daki ticari marka sahipliğinin de kaybedilmesi tehlikesi bulunduğundan uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Anastasiadis’ten Hellim Mesajı-AB’deki Davalar Geri Çekilmezse Prototip Dışı İhracat Engellenecek” başlıklı haberinde, İngiltere’den sonra Avrupa’da da hellim ticari markasının kaybedilmesi tehlikesinin var olması nedeniyle, Ticaret Bakanlığı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten inisiyatif üstlenmesini talep ettiğini yazdı.

Ticaret Bakanlığı’nın, Anastasiadis’in, sadece ticari markanın iptali için başvuruda bulunan şirket (John & Pashalis) ile değil, hellim üreten ve İngiltere’de dağıtan Rum Büyükbaş Hayvan Besicileri’ne ait “Papouis” şirketiyle arabuluculuk yaparak, inisiyatif üstlenmesini talep ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in hellim konusuna müdahil olan tarafları geçen cuma günü toplantıya çağırdığını belirtti.

banner41
Habere göre, toplantı öncesinde, Rum Tarım ve Ticaret Bakanları ve Başsavcının katılımıyla gerçekleştirilen ön toplantıda, Başsavcının, Avrupa ticari markasının kaybedilmesi tehlikesinin bulunmadığı konusunda katılımcıları sakinleştirdiği kaydedildi.

Rum Ticaret Bakanı ise endişelerini dile getirerek Anastasiadis’in müdahalesini istedi.

Gazeteye göre, Anastasiadis, peynir üreticileri, hayvan besileri ve hukuk danışmanlarının yer aldığı toplantıda “AB ticari markasına ilişkin davanın geri çekilmemesi halinde, ihraç edilen hellim ürünlerinin denetimlerinin, sadece Ticaret Bakanlığı’nın ilgili genelgesi temelindeki süt kotalarında değil, bugün eksik denetim yapılan hellim çeşitlerinde de daha sıkı olacağı” uyarısında bulundu.  Gazete, Kıbrıs piyasasında ve yurt dışında çeşitli boyutlarda ve ağırlıkta dolaşan hellim çeşitlerinin söz konusu olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Avrupa’da ticari markanın iptaline ilişkin davanın geri çekilmesi konusunda büyükbaş hayvan besicilerinin işbirliği yapmaması durumunda devlet birimlerinin, ihracat sırasında yaptığı denetimlerin amansız olacağını ayrıca kurallara uygun olmayanların ise engelleneceği konusunda uyardığını kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim