Anastasiadis: "Kıbrıs kendini savunmak zorunda kaldı"

Kıbrıs Postası'ndan Ali R. Çatal'ın haberine göre; Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Eleni Loizidou’nun, sızdırılan ve kara para aklamaktan Rus ajanlığına kadar pek çok ithamla karşılaşmasına neden olan e-postalarının, Güney Kıbrıs’ın hem Rusya hem de Batı ile ilişkilerini zedeleyebileceği iddiasını dillendirdi.

Anastasiadis, Batı'daki ‘bazılarının’ Güney Kıbrıs’ın bizzat Rusya tarafından kontrol edildiğini veya söz konusu durumun Rusya'nın yararına olduğunu savunmak için bu meseleden yararlanacağını iddia etti.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Eleni Loizidou'nun sızdırılmış e-postaları nedeniyle Kıbrıs’ın da kendisini savunmak zorunda kaldığını söyledi.

Anastasiadis, Alpha TV istasyonuna verdiği ve CyprusMail e-haber portalında yayımlanan röportajda, bu meselenin ‘geleneksel müttefik’ Rusya ile sorunlara neden olabileceğini ve iki ülke arasında uygunsuz durumların doğmasıyla sonuçlanabileceğini söyledi.

Rum yönetimi lideri Anastasiadis, "Bu konuyu ele alış şeklimizde son derece dikkatli ve hassas olmalıyız" derken; "Ne yazık ki halka akseden açıklamalar ve ithamlar, ‘geleneksel dost’ Rusya ile ilişkilerimizde sorunlara neden olabilir ve bu da o rejime veya hükümete tabi olduğumuzu iddia eden Avrupalı diğer ülkeler ile mevcut sorunları daha da kötüleştirebilir” çıkarımını paylaştı.

Anastasiadis, konuyla ilgili, herhangi bir yabancı hükümetle henüz temasa geçilmediğini de söyledi ancak Batı'daki ‘bazılarının’ Güney Kıbrıs’ın bizzat Rusya tarafından kontrol edildiğini veya söz konusu durumun Rusya'nın yararına olduğunu savunmak için bu meseleden yararlanacağını iddia etti.

"Putin muhaliflere zulmettiğinde, onunla iş birliği yaptığımızı iddia eden Putin karşıtları da var" iddiasını da dillendiren Anastasiadis, eleştirilere neden olan duruma dair önceden bilgi sahibi olunduğunu öne süren herhangi bir kanıt bulunmadığından, ‘güvenlik protokolünü koruma amacıyla’ kişisel bir e-posta hesabı kullanmamasından dolayı Kostas Klerides'in herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığını da savundu.

"Bu onun sorumluluğu"

"Ülkeyi zor durumda bıraktı ve müttefiklerimiz ya da Rus dostlarımızla ülkemiz için sorun yarattı" dediği Loizidou'nun başarısızlıklarının yolsuzluk değil; ‘eylemlerinin ciddiyetini anlamamak’ olduğuna inandığını söyleyen Anastasiadis, sızıntının da devletin siber güvenlik protokollerindeki zayıflıkları gösterdiğini ifade etti.

Rum lider, "Sızdırılan e-postalar, güvenlik erişim kodları gerektiren çalışma bilgisayarından gelmedi. Sorun, kendi kişisel bilgisayarını kullanması ve bu güvenlik protokolünün ihlali notunu da düştü."