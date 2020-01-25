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Anastasiadis, Merkel’den bilgilendirilme bekliyor

Rum Lider Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'deki görüşmelerinde yaptığı tartışma hakkında bilgilendirilmeyi beklediğini söyledi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:30
Anastasiadis, Merkel’den bilgilendirilme bekliyor

Anastasiadis, Perşembe günü Alman Şansölye ile telefonda yaptıkları görüşmede sırasında Türkiye Cumhuriyeti'ne mesaj iletmesini, Türkiye'yi Avrupa Birliği ile uyumlu olmaya çağırırken, Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde Türkiye’nin faaliyetlerinin derhal sona ermesini istemişti.

Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisMerkel
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