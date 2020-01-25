Anastasiadis, Merkel’den bilgilendirilme bekliyor

Rum Lider Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'deki görüşmelerinde yaptığı tartışma hakkında bilgilendirilmeyi beklediğini söyledi.