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Anastasiadis, sözde Rum MEB'i için 'ihtilaflı' diyen Duncan'a ateş püskürdü

Rum lider, Bakan Duncan’ı İngiltere Başbakanı Theresa May’e şikâyet edecek.

16 Mayıs 2019 Perşembe 08:50
Anastasiadis, sözde Rum MEB'i için 'ihtilaflı' diyen Duncan'a ateş püskürdü
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İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan’ın Rumların Doğu Akdeniz’de hak iddia ettiği yerleri ‘egemenliği ihtilaflı’ diye tanımlaması Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tepkisini çekti. Rum lider, Bakan Duncan’ı İngiltere Başbakanı Theresa May’e şikâyet edecek.İNGİLTERE’nin Avrupa’dan sorumlu Bakan’ı Alan Duncan’ın Avam kamarasında Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında başlattığı sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, Rumların hak iddia ettiği deniz bölgesini ‘egemenliği ihtilaflı’ diye nitelemesi, Kıbrıs Rum yönetimiyle Londra arasında krize neden oldu. Rum lider Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Duncan’ı şikâyet edeceğini açıkladı.

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KINAMA BEKLİYORLARDI

Kıbrıs’ta Türkiye ve Yunanistan’la birlikte garantör ülke olan İngiltere’den gelen doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj kriziyle ilgili açıklama, Türkiye’nin kınanmasını bekleyen Rumları şaşırttı. İngiltere’nin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanı Alan Duncan, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs Rum yönetiminin 60 kilometre batısında çalışmalara başlamasını değerlendirirken, “Biz Kıbrıs’ın başka ülkelerle yaptığı sınır belirleme anlaşmalarını onaylıyoruz, ancak egemenliği ihtilaflı olan sularda sondaj yapılmasına karşıyız. Bu konuyla ilgili Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi’yle verimli bir görüşme yaptım” dedi.

“Egemenliği ihtilaflı sular” sözüne sinirlenen Rum lider Nikos Anastasiadis, “Alan Duncan, geçmişte de böyle olumsuz açıklamalar yapıyordu. İngiltere Başbakanı’na tutumlarını netleştirmesini isteyeceğim. Umarım, AB içinde destek verdiğimiz İngiltere’nin resmi tavrı böyle değildir” dedi. 

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Son Güncelleme: 16.05.2019 08:55
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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