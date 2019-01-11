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Anastasiadis Spehar ile görüştü

11 Ocak 2019 Cuma 15:35
Anastasiadis Spehar ile görüştü

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, Spehar ile görüşmesinin ardından açıklama yaparak, Spehar’ın BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki varlığının, istenmeyen gelişmelerin önüne geçilmesi çerçevesinde, en önemli istikrar unsurlarından biri olduğu tezini benimsediğini söyledi.

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Spehar ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de eşliğinde, Anastasiadis ile “oldukça iyi bir görüşme” gerçekleştirdiklerini belirtti.

Spehar, önce Washington’a giderek, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle UNFICYP’in adadaki görevi konusunu görüşeceğini; ardından da New York’a geçerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve BM Genel Sekreterliği üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini kaydetti.

UNFICYP’in adadaki görev süresinin uzatılmasıyla ilgili rapor, BM Güvenlik Konseyi’ne 30 Ocak’ta sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
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