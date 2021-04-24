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Anastasiadis'ten başsağlığı mesajı

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlı mesajı yayımladı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:42
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Anastasiadis'ten başsağlığı mesajı

Rum Lider Twitter hesabında Türkçe mesaj paylaştı.

Anastasiadis'in mesajı şöyle:

Üzüntü ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'in babası olan Rüstem Tatar'in ölümünü öğrendim. Ailesine ve yakınlarına içtenlikle başınız sağ olsun dilerim.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisErsin TatarRüstem Tatar
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