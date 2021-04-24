Anastasiadis'ten başsağlığı mesajı

Rum Lider Twitter hesabında Türkçe mesaj paylaştı.

Anastasiadis'in mesajı şöyle:

Üzüntü ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'in babası olan Rüstem Tatar'in ölümünü öğrendim. Ailesine ve yakınlarına içtenlikle başınız sağ olsun dilerim.