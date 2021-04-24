Anastasiadis'ten başsağlığı mesajı

Rum Lider Twitter hesabında Türkçe mesaj paylaştı.
Anastasiadis'in mesajı şöyle:
Üzüntü ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'in babası olan Rüstem Tatar'in ölümünü öğrendim. Ailesine ve yakınlarına içtenlikle başınız sağ olsun dilerim.
Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlı mesajı yayımladı.
Rum Lider Twitter hesabında Türkçe mesaj paylaştı.
Anastasiadis'in mesajı şöyle:
Üzüntü ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'in babası olan Rüstem Tatar'in ölümünü öğrendim. Ailesine ve yakınlarına içtenlikle başınız sağ olsun dilerim.