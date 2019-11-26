Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Anastasiadis: Türkiye faaliyetlerine son vermeli

ANASTASİADİS: “MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN REFERANS ŞARTLARININ ÖTESİNDE, ÖNCE TÜRKİYE FAALİYETLERİNE SON VERMELİ”

26 Kasım 2019 Salı 09:39
Anastasiadis: Türkiye faaliyetlerine son vermeli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki "yasadışı" faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Berlin’de dün akşam, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Anastasiadis, bugün gün boyunca, müzakereciler ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute tarafından istişareler için verimli bir çaba gösterildiğini ve bu çabanın, Guterres ile iki liderin de rızasıyla, az önce BM tarafından yapılan ortak açıklamada belirtilen unsurlara ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Anastasiadis, bilindik zorluklara karşın, bugünkü görüşmenin diyalogun yeniden başlaması çabasında olumlu bir adım teşkil ettiğini ve Guterres’in garantör güçler ve iki toplum lideri ile her zaman işbirliği içerisinde, işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme götüren verimli bir diyalogun yapılmasını sağlayacak olan referans şartlarında anlaşma sağlanmasına yönelik, beşli bir gayrı resmi konferans toplanması için çaba göstermeye devam etme yönündeki kararlılığını tekrar etmesini önemli addettiğini belirtti.

Konuşmasında farklı bir unsura daha vurgu yapmak istediğini ifade eden Anastasiadis, 2014 yılı Şubat ayında yapılan ortak açıklama ile Guterres’in 6 maddelik çerçevesinde kaydedildiği şekliyle, arzu edilen çözümün tabi olacağı ana parametrelerde, iki liderin tezlerinin örtüştüğünün not edildiğini söyledi. 

Anastasiadis sözlerine son verirken, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye’nin Rum Yönetimi aleyhindeki “yasadışı eylemlerine”, “Maraş’ta kolonizasyon tehdidi”ne ve ara bölgede yeni oldu-bittiler yaratma tehditlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKSEN’den seminer ve konser
HAKSEN’den seminer ve konser
DP Olağan Genel Kurultayı 30 Kasım’da
DP Olağan Genel Kurultayı 30 Kasım’da
Akıncı bu akşam adaya dönüyor
Akıncı bu akşam adaya dönüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim