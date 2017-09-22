Anastasiadis: "Türkiye, Kıbrıs'ı himayesi altına almaya çalışıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu görüşmelerinin üçüncü gününde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ankara’yı müzakereleri bozma ve Kıbrıs’ı himayesi altına alma çabası ile suçladı.

Rum Lider Anastasiadis, Temmuz ayında durdurulan müzakerelere hemen başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

'BM'NİN DESTEK VERECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK'

Anastasiadis şöyle konuştu:

“BM Genel Sekreteri ile yarınki görüşmede, çerçeve teklifleri ve BM’nin ilgili kararlarına uygun olarak müzakereleri hemen başlatmaya hazır olduğumuzu iletme niyetindeyim. Kıbrıs konulu yeni konferans, geçmişte yaşananlara son koymalı. Bu ancak sağlam hazırlık yapılması, tüm taraf ve paydaşların güçlü siyasi irade ve kararlılık göstermesi durumunda olur. BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu çabalara destek vereceğini ve yardımda bulunacaklarından şüphe etmiyorum."

TÜRKİYE VE KIBRISLI TÜRKLERE ÇAĞRI

Türkiye ve Kıbrıslı Türklere çağrıda bulunan Anastasiadis, sadece karşılıklı saygı ve uzlaşı sayesinde, kazanan ve kaybedenlerin olmadığı ve tüm tarafların endişelerini giderecek sağlam çözüme kavuşulabileceğini anlamalarını istedi.

'TÜRKİYE AYKIRI DAVRANDI'

27 Haziran 2017 tarihinde başlayan Kıbrıs konferansının bozulmasından Ankara’yı sorumlu tutan Anastasiadis, şöyle devam etti:

“BM Genel Sekreteri’nin sunduğu çerçeve belge, stratejik anlaşmalara yol açabilir, yeni hareketlilik kazandırabilirdi. Net biçimde genel sekreterin bu planına uygun hareket ederek ben her iki toplumun endişelerini yansıtan gerçekçi tekliflerde bulundum. Bu teklifler, genel sekreterin sunduğu çerçevelere de dayanıyordu. Ama Türkiye, genel sekreterin çerçeve belgesine aykırı davranarak esnek olmayan tutum aldı ve şunda ısrar etti: Garanti anlaşmasının korunması, müdahale hakkı ve ayrıca ordusunun daimi varlığı."

'TÜRKİYE, KIBRIS'I HİMAYESİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR'

Adada 40 binden fazla Türk askerinin bulunmasının, Kuzey Kıbrıs'ın tamamen Türkiye’nin hakimiyeti altında olan yasadışı oluşum olduğunu gösterdiğini dile getiren Anastasiadis, “Yapıcı eylemlerimiz, aralıksız çabalarımız ve hatta ilerlemeye rağmen görüşmeler çıkmaza girdi ve bu çıkmaz Türkiye’nin uzlaşmaz duruşu yüzünden ortaya çıktı. Türkiye, Kıbrıs’ı himayesi altına almaya çalışıyor” dedi.

Anastasiadis, Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin tekliflerini reddettiğini hatırlattı.