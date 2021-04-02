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Anastasiadis, ülkenin bugün görünür tehlikelerle karşı karşıya kaldığını savundu

Güney Kıbrıs’ta EOKA’nın kuruluş yıldönümü, pandemi koşulları altında alınan tedbirler çerçevesinde kutlandı.

02 Nisan 2021 Cuma 23:34
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Anastasiadis, ülkenin bugün görünür tehlikelerle karşı karşıya kaldığını savundu

Rum basını bu yöndeki haberlere ve yapılan açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi. 
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de bu çerçevede bir açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın EOKA ile ilgili sözlerini de yorumladı.
Alithia gazetesine göre Anastasiadis, gerçekleştirilen ayinin ardından yaptığı açıklamada, 1 Nisan’ın, 25 Mart’ın ardından Kıbrıs helenizminin parlak sayfalarından biri olduğunu savundu.
Anastasiadis, bugünün, kendi kaderini tayin etme hakkının talep edilmesiyle, sömürgeciliğe karşı çıkıldığı bir dönüm noktası olduğunu, bu hakkın da, Nazizmin yenilmesinin, BM’nin kurulmasının ardından her halkın sahip olduğu bir unsur olduğunu da söyledi. 
O dönemdeki mücadelede, hayatını kaybeden ve fedakarlık yapan kişileri de anan Anastasiadis, sömürgecilikten kurtulma hedefine ulaşılmışsa, bunun birleşik ve ortak hedefe sahip olmalarından kaynaklandığını, bu mesajın alınması gerektiğinden de söz etti. 
Anastasiadis, ülkenin bugün görünür tehlikelerle karşı karşıya kaldığını savundu ve 1974’teki Türk “işgalinin” ardından, toprakların yüzde 37’sinin “işgal altında” bulunduğunu ve Türkiye’nin bir bölgesine, iline dönüştürüldüğünü iddia etti. 
Anastasiadis, tarihin herkese, uluslararası diplomasi aracılığıyla BM tüzüğünde belirlenen ilkeler, AB ilke ve değerleri temelinde, ülkenin yeniden birleştirilmesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin,  3’üncü ülkelere bağımlılıktan ve yabancı orduların varlığından kurtulmuş, işlevsel, kalıcı ve tam bağımsız bir devlete dönüştürülmesi için, sorumluluklarını üstlenmesini dikte ettiğini söyledi.   
TATAR’IN AÇIKLAMALARINI DA YORUMLADI 
Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın EOKA’nın terör örgütü olduğu yönündeki açıklamasını da yorumladı.
Anastasiadis “TMT’den bahsediyorsa bilmiyorum, eğer TMT’den bahsediyorsa haklıdır” ifadesini kullandı.
Anastasiadis sözlerinin devamında “Kıbrıslı Rumlar bağımsızlıklarını elde etmek için savaştı, Kıbrıslı Türkler maalesef o dönemdeki sömürge gücü tarafından kullanıldı, yüzyıllardır barış içinde yaşayan iki toplum arasında anlaşmazlıklar yaratıldı” ifadelerine yer verdi
EDEK de Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını yorumladı.
EDEK, Türk tarafının, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” dağıtılması olan gerçek niyetini saklama çabasında bulunduğunu iddia etti ve bir bölümü TMT olan Türkiye Özel Harp Dairesi’nin hazırladığı Kıbrıs’ı geri alma planının, Kıbrıs halkı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar  arasında çatışma yaratma hedefini taşıdığını ileri sürdü.
EOKA KUTLAMALARI
Alithia gazetesi, EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle dün sabah ilk olarak “Ay.Yoanni” Kilisesi’nde, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos tarafından yönetilen bir ayinin düzenlendiğini yazdı.
Ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığını yazan gazete Anastasiadis’in daha sonra Rum Savunma Bakanı, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı, Eğitim Bakanı ile birlikte Hapishanedeki EOKA’cı Mezarlığını ziyaret ettiğini belirtti. 
Fileleftheros gazetesi, DİSİ, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Rum Ekologlar, ELAM ve DİPA’nın da birer açıklama yaparak EOKA mücadelesine vurgu yaptıklarını yazdı. 
DİSİ GRİVAS’I ANDI 
Öte yandan Haravgi gazetesi, DİSİ Başkan Yardımcısı Eftimios Diplaro başkanlığındaki partililerin, dün, Ay.Yoanni Kilisesi’nde yapılan ayinin arından, EOKA B ve Yuna Cuntası tarafından öldürülen direnişçilerin anıtının önünden geçerek, EOKA B lideri Grivas’ın gizli mekan alanına giderek Grivas’ı andığına dikkati çekti.

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