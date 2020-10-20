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Anastasiadis ve Tatar buluşma kararı aldı

Rum Lider Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar telefon görüşmesi yaparak buluşma kararı aldı.

20 Ekim 2020 Salı 09:13
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Anastasiadis ve Tatar buluşma kararı aldı

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaparak seçimindeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Tatar’a ilk tanışma ve temas amacıyla en erken zamanda buluşma önerisinde bulundu ve teklifi karşı tarafça kabul edildi.

Kousios devamla, Anastadiadis’in BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasa geçerek iki liderin görüşme iradesini iletti.

Spehar Lefkoşa’da BM evinde bu yöndeki gerekli düzenlemeleri yapmayı üstelendi.  

Anastasiadis, Mustafa Akıncı ile temasa geçerek kendisine şimdiye kadar yapılan iş birliğinden dolayı teşekkür etti ve iletişim içinde kalmayı önerdi.

Ayrıca, Rum Hükümet Sözcüsüne göre, Anastasiadis, Akıncı’dan Kıbrıs sorunun çözümü çabalarına yardımcı olmasını istedi. Akıncı, Kıbrıs’ta barış ve istikrarın hüküm sürmesi hedefiyle her zaman iki liderin çabalarının yanında bulunacağı güvencesi verdi.

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