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Anastasiadis’e nur mu indi de bizi tanıtma noktasına geldi?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Tufan Erhürman, BRT’de “Siyaset Üstü” programına katılarak, Ali Baturay ve Özdemir Tokel’in sorularını yanıtladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:23
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Anastasiadis’e nur mu indi de bizi tanıtma noktasına geldi?

İki devletliliğin net olduğunu söyleyen Erhürman, “Tanınan iki devletten bahsediyoruz. Anastasiadis’in bizi tanıması ve dünyaya tanıtması için ona ne vermeye hazırlanıyorsunuz? Anastasiadis’e nur mu indi de bizi tanıtma noktasına geldi? Bu nasıl gerçekçi olabilir?” dedi.

Erhürman, Kıbrıs’ta çözümün adının federasyon olduğuna dikkat çekerek, gerçekçi tek formülün bu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni bir anlayışla geldiğini söylediğini anımsatan Erhürman, ancak bunun taksim politikasından beri bilinen bir tez olduğunu dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 22.04.2021 22:32
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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