Anastasiadis’in bağışladığı Klorokin ilacı deneklerinde ölüm

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı talebi üzerine gönderdiği ve Koronavirüs tedavisinden başarı sağladığı ifade edilen sıtma ilacı Klorikin’in Brezilya’da bazı deneklerin ölümüne yol açtığı haberi dünyada bomba etkisi yarattı.

Trump’ın mucize ilaç diye gündeme getirmesi üzerine sağlık camiasının da sıkı sıkıya sarıldığı Klorokin’in, yaşanan ölümler üzerine Koronaviris hastalarının tedavisi için cazibesini yitirip yitirmeyeceği henüz bilinmezken, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin talebi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile ülkemize Anastasiades tarafından bağışlanan ilaçların ne olacağı da merak konusu.

Anastasiadis’in bağışladığı ilaçlar yüzünden bir siyasi tartışma çıkmış, Cumhurbaşkanı Akıncı bu konuda defalarca açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

Brezilya da Koronivairüs hastaları üzerinde denenen ilacın ölümler üzerine denemelerin yarıda kesildiği dünya haber ajansları tarafından duyuruldu.

DONALD TRUMP KULLANILMASINI TAVSİYE ETMİŞTİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Covid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.

İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Covid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın korona virüsü tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI