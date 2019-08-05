Anastasiadis’in siyasi parti liderleriyle görüşmesi bugün yapılacak

Lider görüşmesinden önce her iki liderde siyasi parti temsilcileri ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı, 9 Ağustos’ta Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme yarın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de yer alacak.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de Rum siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırdı.

Anastasiadis’in siyasi parti liderleri ile görüşmesi Trodos’taki Rum Cumhurbaşkanlığı ikametgahında yapılacak, görüşme bugün saat 10.30’da başlaycak.

(BRT)