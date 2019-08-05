Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor

Anastasiadis’in siyasi parti liderleriyle görüşmesi bugün yapılacak

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:12
Anastasiadis’in siyasi parti liderleriyle görüşmesi bugün yapılacak

Lider görüşmesinden önce her iki liderde siyasi parti temsilcileri ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı, 9 Ağustos’ta Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin liderleri ile biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşme yarın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de yer alacak.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de Rum siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırdı.

Anastasiadis’in siyasi parti liderleri ile görüşmesi Trodos’taki Rum Cumhurbaşkanlığı ikametgahında yapılacak, görüşme bugün saat 10.30’da başlaycak.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke genelinde son bir haftada 63 trafik kazası
Ülke genelinde son bir haftada 63 trafik kazası
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!
Albayrak, yarın KKTC'ye geliyor
Albayrak, yarın KKTC'ye geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim