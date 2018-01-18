Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116856
ALTIN
161.138
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2325
EURO
4.6154
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

"Anavatan ile geleceğe yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz"

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Kıbrıs adasının tek sahibinin Güney Kıbrıs olmadığını ve adadaki deniz yetki alanlarının da sadece Kıbrıs Rum tarafı lehine sınırlandırılamayacağını hatırlattı...

18 Ocak 2018 Perşembe 16:46
"Anavatan ile geleceğe yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz"
banner10

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin haklarını hiçe sayarak, Kıbrıs'ın kuzeyindeki deniz alanlarında Yunanistan ile tek yanlı olarak sözde Münhasır Ekonomik Bölge koordinat belirleme çalışması gerçekleştireceklerini söylemesi kabul edilemez” diyen Sucuoğlu, Rum tarafının, adada ve bölgede tansiyonu artırıcı davranışlar içerisine girdiğini ve Kıbrıslı Türkler açısından önem taşıyan konularda hiçbir istişare yoluna gitmeyerek niyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Sucuoğlu, şunları belirtti:

“Rum Yönetimi’nin, bu davranışı Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının korunması yönünde adımlar atılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Kıbrıs'ın etrafında bulunan doğal kaynaklar ortak zenginlik olup, BM Genel Sekreteri'nin ilgili raporlarında ifade ettiği gibi, bu zenginliklerin her iki toplumun da yararına olacak şekilde, işbirliği içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıbrıs adasının tek sahibinin Güney Kıbrıs olmadığını ve adadaki deniz yetki alanlarının da sadece Kıbrıs Rum tarafı lehine sınırlandırılamayacağını hatırlatırız.

“ADADA MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDERKEN...”

Adada müzakere süreci devam ederken, Güney Kıbrıs Rum tarafının bu denli yanlış adımlar atması müzakere etmeye niyetli bir taraf olmadığının da açık bir göstergesidir.

Kıbrıs Rum tarafı bizi görmezden gelse de, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe yönelik adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbayır: “İlahiyat Koleji ispat edilmemiş iddialar gerçekmiş gibi yansıtılıyor”
Akbayır: “İlahiyat Koleji ispat edilmemiş iddialar gerçekmiş gibi yansıtılıyor”
"Malikane, Jaguar jip ve gayrimenkuller de mi eşten dosttan borçla?"
"Malikane, Jaguar jip ve gayrimenkuller de mi eşten dosttan borçla?"
Dipkarpaz Polis Karakolu’nun mevcut hatları devre dışı
Dipkarpaz Polis Karakolu’nun mevcut hatları devre dışı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim