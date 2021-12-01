“Anavatan lafını ağızlarından düşürmüyorlar anavatandan gelen parayı eşit dağıtmıyorlar”

ÖZEL HABER

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Milletvekili aday adayı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ANAVATAN LAFINI AĞIZLARINDAN DÜŞÜRMÜYORLAR ANAVATANDAN GELEN PARAYI EŞİT DAĞITMIYORLAR”

Coşkun, “Şuan ki hükümet anavatan lafını ağızlarından düşürmüyorlar ama anavatandan gelen paraları da eşit bir şekilde dağıtmıyorlar. Kalkınma Bankası’na gidin bakın İskele bölgesinden kaç kişiye kredi verilmiş? Ben söyleyeyim hiç verilmedi. İskele bölgesinde vatandaşın kalkınabilmesi için teşvikler verilmesi lazım. Kırsal bölgedeki insanlara teşvik için kredi verilmiyor” dedi.